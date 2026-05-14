Archivo - La empresa cántabra ABC Logistic consigue un accésit en los Premios nacionales CEX 2026 - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 14 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa cántabra ABC Logistic ha sido reconocida con un accésit en los Premios CEX 2026 por su buena práctica titulada 'Profesionalización del relevo generacional: Foco en la Gobernanza de la familia', en el marco de unos galardones de ámbito estatal impulsados por la Asociación de Centros Promotores de la Excelencia (CEX), de la que forma parte SODERCAN.

Este reconocimiento pone en valor el esfuerzo de la compañía cántabra por implantar un modelo sólido y profesionalizado de relevo generacional, especialmente en el ámbito de la gobernanza en el seno de la empresa familiar, ha destacado el Gobierno de Cantabria en un comunicado.

La buena práctica reconocida aborda uno de los principales retos a los que se enfrentan las organizaciones familiares: la transición en la dirección y el gobierno corporativo.

En el caso de ABC Logistic, el modelo adoptado se basa en la profesionalización de la alta dirección, reservando a la familia funciones vinculadas exclusivamente a la gobernanza, lo que ha contribuido a reforzar la estabilidad y el crecimiento del grupo empresarial.

Este accésit sitúa a ABC Logistic entre las organizaciones destacadas en la edición 2026 de los Premios CEX, una iniciativa impulsada por los Centros de Excelencia que reconoce y difunde buenas prácticas de gestión empresarial en ámbitos clave para la competitividad y la sostenibilidad de las empresas.

GALA NACIONAL

La ceremonia de entrega de los Premios CEX 2026 se celebrará el próximo 21 de mayo en Palma de Mallorca, en el edificio de CaixaForum Palma, y contará con la participación de las seis organizaciones finalistas de esta edición.

Las seis organizaciones finalistas de esta convocatoria, que expondrán sus buenas prácticas ante el jurado son Ascensores Tresa con 'Gestión del conocimiento y relevo generacional'; HRE Hidraulic con 'TRANSFER K: de la dependencia del experto a una organización que aprende y enseña'; Inoxpaser con 'Del conocimiento experto al liderazgo futuro'; Panel Sandwich Group con 'De un modelo fundacional a una organización escalable'; Repuestos Sáenz con 'Contigo creamos futuro. Juntos lo hacemos posible', y Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social y Formación Ocupacional Jovent con 'Jovent 2031: cuidar el legado, construir el futuro'.

Desde SODERCAN se destaca la relevancia de este tipo de reconocimientos, que contribuyen a visibilizar el talento empresarial de Cantabria y a promover modelos de gestión avanzados y sostenibles en las empresas de la región.

SODERCAN hace extensiva su felicitación al Grupo Tejedor Lázaro por su selección como finalista nacional, subrayando el alto nivel de las candidaturas presentadas por el tejido empresarial cántabro.