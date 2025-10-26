Se enfrenta a cuatro años por la venta de droga en Santander

Archivo - Edicio de la Fiscalía de Cantabria.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita cuatro de prisión para un acusado de estar vendiendo droga a una tercero cuando fue sorprendido por la policía en la calle San José de Santander.

En concreto, en el momento de la detención llevaba consigo cuatro envoltorios de heroína destinados a su distribución.

El ministerio público le considera autor de un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño merecedor de cuatro años de prisión y 150 euros de multa.

El juicio por este caso se celebrará este martes, 28 de octubre, a las 10.00 horas, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

AUDIENCIAS PRELIMINARES

Además, este mismo día, en la Sección Tercera también tendrán lugar dos audiencias preliminares con el fin de una posible conformidad.

La primera será a las 10.45 horas por un delito de lesiones, por el que el ministerio público pide una pena de tres años y medio para un acusado de dar un puñetazo a otro hombre durante una discusión en una calle de El Astillero. El agredido perdió dos dientes y para él se le reclama una indemnización de 4.935 euros.

A continuación, a las 11.00 horas, se celebrará la segunda que tiene que ver con un delito de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

En este caso, la Fiscalía solicita cuatro años de prisión para tres acusados de traficar con drogas en distintos municipios de Cantabria y, además, uno de ellos de blanquear el dinero con la compra de inmuebles, por el que le pide otros cuatro años de cárcel y 600.000 euros de multa.

Según el escrito de acusación, el principal acusado se ha venido dedicando a la venta y distribución de cocaína tanto en Santander como en otros municipios cántabros entre 2014 y 2024. Explica que es propietario de tres viviendas "sin que sus ingresos acrediten solvencia", por lo que "su ritmo de vida evidencia la existencia de unos ingresos mayores".

Para la adquisición, "se sirvió de su entonces novia y sus hermanos para pagarlo con fondos de la venta de droga", y añade que éstos no tenían conocimiento "de lo ilícito" de la procedencia del dinero.

Los otros dos acusados eran colaboradores del primero; uno en Santander y el otro en Val de San Vicente.