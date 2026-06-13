Se enfrenta a siete años por violar a una mujer que acogió en su casa para que no durmiera en la calle

Archivo - Palacio de Justicia, Salesas, Audiencia Cantabria, TSJC. Tribunales. Juzgados. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de siete años de prisión para un hombre por violar a una mujer a la que invitó a dormir en su casa para que no pasara la noche en la calle.

Según la acusación pública, el procesado entabló conversación con la víctima, a la que había conocido ese día, y le ofreció pasar la noche en su casa, a lo que ella accedió al llevar unos días durmiendo en la vía pública.

Una vez en la vivienda, se acostaron en la misma cama, aunque ella le había manifestado que "no deseaba mantener relaciones sexuales" con él.

Pese a ello, el acusado, actuó "con fines libidinosos y sin contar con el consentimiento" de ella, y le realizó tocamientos cuando estaba dormida.

Y al despertarla, procedió "en unidad de acto a penetrarla vaginalmente en dos ocasiones", a consecuencia de lo cual la mujer sufrió lesiones.

AGRESIÓN SEXUAL Y LESIONES.

Los hechos constituyen, a juicio del ministerio público, un delito de agresión sexual y otro leve de lesiones, por los que reclama siete años de prisión, otros tantos de libertad vigilada, diez años de alejamiento e incomunicación respecto de la víctima y otros diez de inhabilitación para trabajar con menores.

Además, pide que se le imponga una multa de 600 euros por las lesiones, así como que indemnice a la mujer en 12.000 euros por los daños morales ocasionados.

El juicio se celebrará el próximo martes, 16 de junio, a las 9.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma.