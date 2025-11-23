Las enmiendas a la totalidad del presupuesto para 2026 se votarán por separado en el Pleno de este lunes

SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las enmiendas a la totalidad presentadas por los tres grupos parlamentarios de la oposición --PRC, PSOE y Vox-- al proyecto de Ley de Presupuestos y la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de Cantabria para 2026 elaborados por el Gobierno (PP) se votarán por separado en el Pleno del Parlamento de este lunes, 24 de noviembre.

Así se establece en la resolución de su presidenta, María José González Revuelta (PP), en función de las potestades que le confiere el Reglamento de la Cámara y en base al informe elaborado por el Letrado-Secretario General del Parlamento, según ha informando esta tarde en nota de prensa, después de que la oposición pidiera este sábado por escrito la votación conjunta de las enmiendas a la totalidad al considerar que piden lo mismo, que se devuelva el documento al Ejecutivo.

González Revuelta ampara la resolución en el artículo 77 del Reglamento de la Cámara, por el que afirma que se le "otorga potestad para ordenar cualquier debate, así como cada votación" y en vista de la "reiterada" costumbre existente en el Parlamento, desde la octava legislatura, de votar de manera separada las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, "por la existencia de una motivación diferente en cada una de ellas y por la necesidad de que la ciudadanía conozca de una forma adecuada y transparente la votación de cada grupo parlamentario en cada asunto".

La resolución y el informe del letrado ya ha sido trasladado a los miembros de la Mesa y Junta de Portavoces y, por tanto, el Pleno convocado para este lunes, a las 10.00 horas, se desarrollará en función de la resolución de la Presidencia y las enmiendas se votarán por separado.