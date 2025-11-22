El PSOE votará a favor de todas las enmiendas a la totalidad contra "el mal presupuesto del PP para Cantabria"

SANTANDER, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Cantabria ha anunciado que votará a favor de todas las enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de presupuestos para la comunidad para 2026 por todos los grupos parlamentarios de la oposición --PSOE, PRC y Vox-- con el fin de devolver el documento al Gobierno (PP).

Así lo ha avanzado esta tarde en un comunicado tras la celebración de la reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica que ha aprobado por unanimidad que el voto del Grupo Parlamentario Socialista sea a favor de las enmiendas a la totalidad, ya sean debatidas por separado o conjuntamente, forma esta última que piden todos los grupos.

"Vamos a votar a favor de todas las enmiendas a la totalidad contra un mal presupuesto para Cantabria como el que ha presentado el Partido Popular", ha expresado el secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, quien ha explicado que este sentido del voto es por "responsabilidad", ya que son unas cuentas "sin vocación de diálogo y acuerdo con los grupos parlamentarios, que privatizan lo público y sin respuestas reales para los retos" de la región, ha dicho.

Además, ha exigido que se realice una votación conjunta de las enmiendas y "se respete la decisión democrática de la mayoría parlamentaria". "La artimaña política del PP para impedir votar de forma conjunta las enmiendas a la totalidad solo es un cortafuegos para ganar tiempo porque la realidad es que la mayoría parlamentaria está en contra de sus presupuestos", ha sostenido.

Para el líder de los socialistas cántabros, "impedir lo que quiere la mayoría parlamentaria, que es una votación conjunta, evidencia "las carencias democráticas" de los 'populares'. "Todos los grupos parlamentarios han manifestado estar en contra de estos presupuestos y han presentado enmiendas a la totalidad, querer trasladar otra cosa es faltar a la realidad parlamentaria y política de Cantabria", ha sentenciado.

A ello ha añadido que al PP "se le ha olvidado en toda la tramitación parlamentaria que gobierna con minoría". "Creen que ellos tienen la verdad absoluta y los demás no, una demostración más de su falta de respeto democrática", ha apostillado.

"PREPOTENCIA Y SOBERBIA"

En este sentido, Casares ha defendido que "la posición del PP ha demostrado demasiada prepotencia y soberbia porque la norma básica de una democracia es el diálogo, el acuerdo y el entendimiento y han sido incapaces de ponerlo en práctica".

Así, ha hecho hincapié en que "primero, no han dialogado ni acordado con nadie" y, luego, "han querido imponernos su presupuesto en un falso debate sobre la responsabilidad con los intereses de Cantabria", ha afirmado.

Por ello, el secretario general socialista ha dicho que "cualquiera que piensa en el futuro de Cantabria y en los intereses de los cántabros sabe que estos presupuestos son malos para Cantabria; donde se desmantela los servicios públicos y no se invierte en los sectores estratégicos para cambiar el modelo productivo de nuestra tierra".

Por último, ha pedido al PP "respeto a la oposición y respeto al Parlamento de Cantabria". "Todo lo contrario a lo que han hecho en toda esta tramitación parlamentaria", ha concluido.