Un error en el examen de Biología de la PAU obliga a corregirlo a los 20 minutos de empezar

Archivo - Alumnos de Segundo de Bachillerato durante la primera jornada de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cantabria (UC), a 3 de junio de 2025, en Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un error detectado en uno de los ejercicios del examen de Biología de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ha obligado a la Universidad de Cantabria a corregirlo a los 20 minutos de empezar, según han informado fuentes de la UC a Europa Press.

En concreto, se ha tratado de "un pequeño error" en una de las pruebas que se celebran este miércoles, segunda de las tres jornadas de la PAU, ante el que se ha tenido que hacer un cambio en el texto de esta prueba.

Se ha detectado en la pregunta b) del apartado 2 de Biología, que puntúa 0,40. "Se corrigió a los 20 minutos de empezar el examen, al detectarse, y se trasladó a todas las series", han explicado a Ep desde la institución académica.

Según han precisado, el cambio consistió en la letra que aparecía en un figura, y se especificó que donde "ponía T tenía que poner U" de modo que los alumnos pudieran resolver bien el problema.

FALSAS ALARMAS.

La PAU arrancó el martes sin ninguna incidencia reseñable, con algún caso sospechoso por el uso de herramientas tecnológicas que tras revisarse y efectuarse las oportunas comprobaciones han resultado ser, en todos los supuestos, "falsas alarmas", han indicado a esta agencia las citadas fuentes.

Y es que la principal novedad de este año son los detectores de frecuencia y campos magnéticos en las aulas para 'pillar' a quien copie en los exámenes.

Los posibles avisos detectados por los sistemas de supervisión se revisan una vez finalizada la prueba mediante un protocolo específico, con el fin de garantizar tanto la integridad de las pruebas como los derechos del alumnado.

Consiste en que, cuando el estudiante acabe el examen, uno de los vocales le acompañará a una sala más limpia de señales para poder hacer el chequeo posterior.

En caso de ser positivo, se redactará un acta y se recogerá la mayor cantidad posible de información, incluido un registro fotográfico.

ALUMNOS, PRUEBAS Y FECHAS.

En Cantabria realizarán la PAU un total de 3.343 alumnos, 7,8 por ciento más que en 2025, en 16 sedes habilitadas y repartidas por la región, dos más que el año pasado, incluida el aula hospitalaria, con dos estudiantes.

El primer examen fue Lengua Castellana y Literatura II y la jornada continuó con las pruebas de Artes Escénicas II, Matemáticas II, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica y Ciencias Generales, así como Física, Fundamentos Artísticos, Geografía y Análisis Musical II.

Este miércoles se han celebrado los exámenes de Inglés, Historia de España y de la Filosofía, Biología, Latín II, Dibujo Técnico Aplicado a las Artes Plásticas y al Diseño II, Literatura Dramática, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II y Dibujo Artístico II.

La PAU continuará y concluirá este miércoles y las calificaciones provisionales se publicarán el 12 de junio. El plazo de solicitud de revisión comenzará el lunes 15 y concluirá el miércoles 17. El miércoles 24 se darán a conocer las calificaciones definitivas.

La convocatoria extraordinaria tendrá lugar el 30 de junio y los días 1 y 2 de julio. Los resultados provisionales de esta prueba se conocerán el 10 de julio y el plazo de solicitud de revisión será del 13 al 15 de julio. Los resultados definitivos estarán el día 22.