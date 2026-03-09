El escalador fallecido el domingo en el Curavacas (Palencia) era vecino de Reinosa

Despliegue para el rescate de un escalador indispuesto en el Curavacas. - JCYL

TRIOLLO (PALENCIA)/SANTANDER, 9 (EUROPA PRESS)

El escalador fallecido el domingo en el Pico Curavacas, en Triollo (Palencia), es un vecino de Reinosa, S.S.M. de 45 años. El funeral de cuerpo presente se celebrará este martes 10 en la parroquia de San Sebastían de la capital campurriana a las 16.30 horas.

El hombre se sitió indispuesto en el Curavacas, a donde acudió el Grupo de Rescate de la Junta de Castilla y León pero finalmente falleció, según han informaron a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

La intervención se inició después de que a las 13.03 horas una llamada al 112 informara de que un escalador se había comenzado a encontrar indispuesto y estaba semiinconsciente en la cara norte del Curavacas. Se encontraba encordado junto con otro montañero en la vía Díez Riol.

El gestor del 112 ha realizó una multiconferencia con Emergencias Sanitarias-Sacyl y con el Centro Coordinador de Emergencias, que se encargó de coordinar el incidente con la localización de la ubicación exacta de la víctima y la movilización del helicóptero de rescate de la Junta de Castilla y León con dos rescatadores, una de ellas enfermera.

Además, el 112 dió aviso a la Guardia Civil y a los bomberos de la Diputación de Palencia, han apuntado las mismas fuentes.

Al llegar, los rescatadores accedieron a la zona en grúa simple y evacuaron al escalador en triángulo acompañado de la enfermera.

INTENTO DE REANIMACIÓN

Al llegar en vuelo al campo de fútbol de Triollo, el punto de traspaso pactado entre los servicios de emergencias, el hombre entró en parada cardiorrespiratoria, por lo que los rescatadores iniciaron la reanimación cardio pulmonar con un desfibrilador y ventilación con oxigenoterapia.

Además, en Triollo se encontraba un helicóptero medicalizado y una Unidad Enfermerizada de Sacyl, que continuó con las maniobras de reanimación.

La enfermera rescatadora parmeneció con el personal sanitario colaborando en la reanimación mientras el rescatador técnico regresó a la zona para sacar al compañero en grúa doble y dejarlo en una zona segura de Vidrieros, donde se encontraba su vehículo.

El personal sanitario ha intentó reanimar al escalador, pero finalmente falleció.