El escritor Javier Menéndez Llamazares clausura el miércoles el ciclo de charlas de la Feria del Libro Viejo

Javier Menéndez Llamazares y Paco Roales, en la pasada edición de la Feria del Libro Viejo de Santander - FERIA DEL LIBRO VIEJO DE SANTANDER

SANTANDER 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El escritor Javier Menéndez Llamazares clausura este miércoles, a las 19.30 horas, en la Plaza Alfonso XIII, el ciclo de conferencias de la Feria del Libro Viejo de Santander.

La organización ha subrayado que el escritor ofrecerá la charla 'Los otros de los otros. Las aventuras librescas de cuatro cántabros de la edad de plata', en la que repasará vida y milagros de Pío Muriedas, Flavia Ley, Manuel de la Escalera y Luys Santa Marina.

Además, a las 12.30 horas, 'los Cuentos del 27' volverán a la feria, de la mano de Juanjo Paredes, Cristina Samaniego y Miguel Meca, que darán vida a dos textos de María Teresa León: 'La tortuga 427' y 'El lobito de Sierra Morena'.

Por último, la Feria del Libro Viejo ha recordado, en nota de prensa, que las casetas de las librerías abrirán en el horario habitual, es decir, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 21.30 horas.