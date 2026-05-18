La Escuela de Circo de Torrelavega ofrece dos espectáculos de fin de curso abiertos al público

El concejal Nacho Gozález y los responsables de la Escuela Municipal de Circo, Elena Umlauff y Javier Amigo - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Municipal de Circo y Teatro Físico de Torrelavega celebrará el final del curso 2025-2026 con dos jornadas abiertas al público que tendrán lugar el 23 de mayo y el 5 de junio, y que reunirán a alumnado de diferentes edades y niveles para mostrar el trabajo artístico y creativo desarrollado a lo largo del año.

Las dos actividades se han presentado este lunes en una rueda de prensa en la que han estado el concejal de Juventud, Nacho González, y Elena Umlauff y Javier Amigo, responsables de la escuela que han destacado como "un referente" nacional e internacional dentro del ámbito del circo socioeducativo.

La primera de las citas será este sábado en La Llama, a las 17.00 horas, con acceso gratuito. En esta jornada participarán los grupos Infantil 1A, Infantil 1B, Infantil 2A, Infantil 2B, Infantil 3A, Infantil 3B y Circo Gran D, con diferentes propuestas basadas en el juego escénico, la expresión corporal, los malabares, los equilibrios, la acrobacia y el trabajo colectivo.

Además, el grupo de adultos presentará 'Entre Líneas', una creación colectiva inspirada en la lectura y los libros en la que participan personas de entre 18 y 40 años. Se trata de una propuesta de teatro físico y circo contemporáneo que reflexiona sobre el poder de las historias y la imaginación a través del movimiento, la acrobacia y la creación colectiva.

La segunda muestra llegará el 5 de junio al Teatro Municipal Concha Espina (TMCE), a las 19.00 horas. La entrada será gratuita mediante invitación, disponible a través de la web del TMCE y de la plataforma Giglon. Sobre el escenario podrán verse dos creaciones originales desarrolladas por el alumnado juvenil de la escuela.

En primer lugar, el grupo de Infantil 4 -alumnado de entre 11 y 14 años- presentará una aventura inspirada en el universo marítimo y fantástico titulada 'El tesoro perdido en Nautilus'.

Tres niñas se quedan dormidas imaginando mapas antiguos, cofres escondidos y la leyenda de un tesoro perdido. En su viaje atravesarán mares fantásticos y se encontrarán con sirenas, pescadores, piratas, corsarios, marineras, estibadoras, buzos y surfistas, para descubrir finalmente que el verdadero tesoro está en la amistad, la imaginación y la aventura compartida.

A continuación, el grupo de Jóvenes -alumnas de entre 15 y 21 años- pondrá en escena 'El último brindis', una propuesta de circo contemporáneo que mezcla acrobacia, teatro físico y comedia, al tiempo que reflexiona sobre el poder, el deseo y la responsabilidad colectiva desde los lenguajes del nuevo circo.

En una noche de lujo, máscaras y apariencias, la reina convoca el gran baile del año. Todo parece perfecto hasta que, en mitad del brindis, cae muerta. Guiados por tres clowns, los espectadores viajarán hacia atrás en el tiempo para descubrir que nadie es inocente y que todos tenían un motivo, según ha avanzado la Escuela Municipal de Circo.

Durante el curso 2025-2026, alrededor de 330 personas han participado en sus diferentes cursos regulares y monográficos desarrollados entre septiembre y junio, con alumnado de entre 4 y 70 años.

El concejal ha felicitado al equipo docente por el trabajo que realiza con todos ellos y ha asegurado que contar con este proyecto en Torrelavega supone "más que un orgullo" para la ciudad. Asimismo, González ha puesto en valor la creciente presencia de la escuela en actividades y eventos tanto dentro como fuera de Cantabria, destacando que cada vez son más las personas y entidades que quieren contar con sus espectáculos y propuestas artísticas.

RETOS DE LA ESCUELA Mientras, los responsables de la escuela han ensalzado que, tras 21 años de trayectoria, "sigue creciendo" y avanzando hacia nuevos retos como el futuro traslado al Centro de Artes de La Lechera, previsto para el curso 2026/2027.

Asimismo, ha explicado el trabajo que actualmente se desarrolla junto al Ministerio de Educación y la Federación Española de Escuelas de Circo para avanzar en la regulación oficial de las enseñanzas circenses y en la implantación de futuros ciclos formativos y estudios especializados vinculados al circo contemporáneo.

Además, seis alumnas de la escuela participarán próximamente en el Festival de Circo Joven de la Federación Española que se celebrará en Extremadura junto a representantes de 23 escuelas de todo el país.