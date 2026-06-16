La Escuela Infantil Anjana concluye el curso con 47 alumnos y adaptada a las nuevas necesidades de escolarización

Archivo - Escuela Infantil Municipal Anjana de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

Este próximo curso ofrecerá 22 plazas TORRELAVEGA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Patronato Municipal de Educación de Torrelavega, Laura Romano, ha presentado la memoria de la Escuela Infantil Municipal Anjana correspondiente al curso 2025-2026, un periodo marcado por la adaptación de la organización del centro a las necesidades de escolarización de las familias mediante la creación de dos aulas mixtas para alumnado de uno y dos años. Actualmente, el centro atiende a un total de 47 niños y niñas.

Romano ha destacado "la capacidad de adaptación" de la Escuela Infantil Municipal Anjana para responder a las necesidades de las familias manteniendo la calidad educativa y la atención personalizada que caracterizan al centro, ha dicho.

La principal novedad del curso ha sido la reorganización de las aulas para ajustarse a la demanda existente. Así, la escuela ha contado con dos aulas mixtas, una con 13 alumnos y otra con 14, además de dos aulas de un año con 10 alumnos cada una, lo que suma un total de 47 niños y niñas matriculados.

Esta nueva organización ha supuesto también un refuerzo de personal para garantizar la presencia simultánea de dos profesionales de Educación Infantil en las aulas mixtas y en las aulas de un año. El equipo educativo está integrado por tres maestras tutoras y cinco técnicos de Educación Infantil.

La memoria refleja asimismo la importancia de los servicios complementarios que presta la escuela para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral. Durante este curso, el centro ha permanecido abierto de 7.30 a 15.45 horas y ha ofrecido los servicios de madrugadores, comedor y siesta, utilizados por un importante número de familias.

En el ámbito educativo, la propuesta pedagógica ha continuado apostando por la experimentación, el juego, la creatividad y el aprendizaje a través de experiencias adaptadas a cada etapa. A lo largo del curso se han desarrollado actividades relacionadas con las estaciones del año, las tradiciones y celebraciones, el arte, la literatura infantil y el conocimiento del entorno, incorporando además salidas educativas y proyectos específicos vinculados a destacados referentes artísticos.

La colaboración con las familias ha seguido siendo uno de los pilares fundamentales del proyecto educativo. Además de las reuniones periódicas y entrevistas individuales, la escuela ha mantenido una comunicación continua a través de la aplicación Mia Plus, permitiendo compartir información, fotografías y vídeos sobre el día a día del alumnado.

Otro de los aspectos destacados del curso ha sido la coordinación mantenida con Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrelavega y con Atención Temprana, así como la recuperación de las actividades de estimulación del lenguaje tras la incorporación de las terapeutas al Patronato Municipal de Educación.

De cara al próximo curso 2026-2027, la Escuela Infantil Municipal Anjana ha ofertado 22 plazas, de las que 18 corresponden a niños y niñas nacidos en 2025 y 4 a nacidos en 2024, manteniendo su compromiso con una educación de calidad en la etapa de 0 a 3 años.

EL SERVICIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL (SEE) ATENDIÓ 54 CASOS DURANTE 2025

Durante la reunión del Consejo Rector, Romano también ha dado cuenta de la memoria correspondiente a 2025 del Servicio de Educación Especial (SEE), una de las tres unidades que integran el Patronato Municipal de Educación junto a la Escuela Infantil Municipal Anjana y el Centro Especial de Empleo SERCA.

El SEE presta atención a niños y niñas de 0 a 12 años empadronados o escolarizados en Torrelavega y tiene como objetivo contribuir a la detección precoz, prevención e intervención ante posibles dificultades en el desarrollo, así como ofrecer apoyo y asesoramiento a las familias.

Para ello, el servicio desarrolla actuaciones en los ámbitos de la psicología, la logopedia y la psicopedagogía, además de mantener una estrecha coordinación con los centros educativos, los servicios sanitarios y los recursos sociales del municipio.

Según recoge la memoria, entre febrero y diciembre de 2025 el Servicio de Educación Especial atendió 54 casos individuales de niños y niñas de distintas edades y registró una lista de espera de 39 menores. Asimismo, las terapeutas realizaron cuatro detecciones en la Escuela Infantil Municipal Anjana.

La mayoría de los casos atendidos estuvieron relacionados con dificultades del lenguaje, la comunicación y problemas de conducta, aunque el servicio también intervino en situaciones vinculadas a trastornos del espectro autista (TEA), TDAH, discapacidad intelectual y dificultades específicas de aprendizaje.

Romano ha puesto en valor la labor que realiza el Servicio de Educación Especial, un recurso municipal que trabaja tanto con los menores como con sus familias y entornos educativos, contribuyendo a mejorar su bienestar y favoreciendo una atención temprana y especializada desde edades muy tempranas.