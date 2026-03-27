La Escuela Municipal Infantil Anjana de Torrelavega celebrará dos jornadas de puertas abiertas

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TORRELAVEGA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Municipal de Educación Infantil Anjana celebrará dos jornadas de puertas abiertas con el fin de que las familias interesadas puedan conocer de primera mano el proyecto educativo y las instalaciones de este centro municipal.

Las jornadas tendrán lugar el martes 31 de marzo, de 11.00 a 12.00 horas, y el jueves 9 de abril, de 15.30 a 16.30 horas. Durante estas visitas, el equipo educativo explicará su metodología de trabajo, la organización de las aulas y resolverá las dudas de las familias sobre el funcionamiento del centro.

Para poder asistir es necesario solicitar cita previa a través del teléfono 942 88 11 33 o del correo electrónico eimanjana@pmetorrelavega.es.

Así lo ha informado la presidenta del Patronato Municipal de Educación y concejala de Educación, Laura Romano, que ha destacado que Escuela Anjana es "un referente en Educación Infantil municipal, con un equipo docente altamente cualificado que apuesta por una metodología innovadora y personalizada".

Al respecto, ha explicado que el centro fomenta el desarrollo integral de los niños "en un entorno seguro, acogedor y estimulante, lo que la convierte en una opción de excelencia para las familias de Torrelavega".

Romano ha animado a las familias con niñas y niños en edad de Educación Infantil a participar en estas jornadas de puertas abiertas "como una oportunidad para conocer un recurso educativo municipal de calidad y cercano".