La Escuela de Música Tradicional de Santander celebra mañana su concierto de fin de curso con homenaje a Conchi García

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SANTANDER 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Música Tradicional de Santander celebrará este jueves, 28 de mayo, a las 19.30 horas, su concierto de fin de curso, un recital que tendrá lugar en el centro cívico Juan de Santander, en Cueto, y que reunirá sobre el escenario a alumnado y monitores de las diferentes especialidades que se imparten en el centro: canto montañés, gaita cántabra, tambor, rabel, pandereta, requinto y baile tradicional.

Durante el concierto se realizará también la entrega, a título póstumo, del galardón de la Escuela 'Isla de Mouro/Mogro de la Música Tradicional Cántabra', que alcanza este año su XIII edición y que ha recaído en Conchi García Alonso, monitora de pandereta y baile de la escuela desde sus inicios y figura fundamental del folclore cántabro, fallecida el pasado 23 de noviembre de 2025.

La escuela desarrolla su actividad de noviembre a mayo en el Colegio María Sanz de Sautuola, en La Albericia, con clases los lunes y jueves, y se ha consolidado como uno de los principales espacios de aprendizaje, conservación y difusión del patrimonio musical y cultural de Cantabria, ha indicado el Ayuntamiento.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha animado a los vecinos a asistir al concierto y ha destacado que la Escuela de Música Tradicional cumple "una importante labor de transmisión del patrimonio cultural cántabro entre generaciones y fomenta el conocimiento y el respeto por nuestras raíces a través de la música, la danza y las expresiones populares".

Respecto a Conchi García, la edil ha destacado que "dedicó su vida a preservar, enseñar y difundir nuestras tradiciones. Su compromiso, generosidad y pasión por el folclore han dejado una huella imborrable en cientos de alumnos y en toda la comunidad cultural de Cantabria. Este reconocimiento es un merecido homenaje a una trayectoria ejemplar y a una persona profundamente querida", ha señalado.

Amante y defensora de la cultura tradicional cántabra, Conchi García fue directora del Grupo de Danzas Santa Justa de Ubiarco y San Pablo de Torrelavega; miembro fundadora de los grupos folk Luétiga y Gatu Malu, y monitora de pandereta y baile en diversas escuelas de folclore de Cantabria, entre ellas las de Val de San Vicente, Torrelavega y Santander. A lo largo de su trayectoria formó a numerosas generaciones de intérpretes y contribuyó decisivamente a mantener viva una de las expresiones más representativas de la música popular de la región.

La Escuela de Música Tradicional de Santander es una iniciativa didáctico-musical coordinada por la Banda de Gaitas Cantabria con la colaboración del Ayuntamiento de Santander. A través de sus actividades, promueve el aprendizaje y la divulgación de la música y las danzas tradicionales.

Entre los galardonados en anteriores ediciones del premio 'Isla de Mouro/Mogro de la Música Tradicional Cántabra' figuran Juan Antonio Prieto (2013), Chema Puente (2017), Aurelio Vélez (2022) o Mari Velarde (2025).