La Escuela de Música Tradicional de Santander mantendrá abiertas las inscripciones hasta finales de noviembre

Cartel del curso. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Música Tradicional de Santander mantendrá abierto hasta finales de noviembre el plazo de inscripción para el curso 2026-2027, que se desarrollará hasta mayo y ofrecerá formación en siete disciplinas relacionadas con la música y el folclore de Cantabria.

Así lo ha informado la concejala de Cultura, Noemí Méndez, que ha subrayado que esta iniciativa didáctico-musical, coordinada por la Banda de Gaitas Cantabria, tiene como principal objetivo promover la enseñanza, interpretación y difusión de los instrumentos musicales tradicionales, el canto y los bailes populares de la región.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha señalado que la Escuela ofrece este curso en siete especialidades: rabel, gaita cántabra, requinto, pandereta, tambor, canto montañés y baile tradicional.

Además, los profesores son intérpretes e investigadores del folclore regional, referentes en sus respectivas disciplinas: David Pérez (rabel), Roberto Diego (gaita cántabra), Nacho García (requinto), Elena Gueorguiev (pandereta), Ana Cotero (tambor), Neco Sáiz (canto montañés) y José Manuel Fernández (baile tradicional).

Y las clases se imparten en el Colegio María Sanz de Sautuola, situado en la Avenida del Deporte, en La Albericia.

La actividad se desarrolla los lunes y jueves, en horario de 18.00 a 20.30 horas. Los lunes se imparten las especialidades de gaita cántabra, canto montañés y tambor, mientras que los jueves están dedicados al requinto, rabel, pandereta y baile tradicional.

Las personas interesadas en participar pueden ampliar información y formalizar su inscripción durante todo el mes de noviembre a través de la página web www.emtsantander.com, el teléfono 649 286 595 o el correo electrónico emtsantander@gmail.com.