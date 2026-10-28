Las esculturas de José Cobo "dialogan" desde este miércoles con la colección permanente del MAS

Imgen de la propuesta expositiva de José Cobo en el MAS - EUROPA PRESS

SANTANDER 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las esculturas de José Cobo dialogan con la colección permanente del Museso de Arte Moderno Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) en una exposición que se ha inaugurado este miércoles 28 y que se podrá visitar hasta el 21 de febrero.

Bajo el título 'Humus', la muestra está integrada por 17 esculturas de diferentes periodos y es la primera del creador que se ha programado en el MAS.

Las obras tienen como hilo conductor la idea de la tierra como generadora de vida y aluden al origen, con referencias a los animales prehistóricos o las venus. Pero no eluden la muerte y hay también alusiones al momento en el que el cuerpo trasciende y deja paso al alma, ha explicado Cobo.

La exposición se distribuye en dos espacios del museo. Uno dedicado enteramente a su obra. Y otro, en la cuarta planta, donde sus esculturas "dialogan" con los lienzos más significativos de la pinacoteca.

Así, se posicionan ante obras de Iturrino, para reflexionar sobre cómo "ha influido la mirada masculina" en el desarrollo del arte occidental, en concreto en el desnudo de la mujer, ha señalado el artista.

También se han colocado frente a los cuadros de María Blanchard, Solana o Goya. Precisamente, frente al retrato de Fernando VII que pintó al artista aragonés se sitúa la cabeza de un niño que mira a los ojos al rey. Es la propuesta central de este segundo espacio y con ella Cobo dejá patente su "fascinación" por las figuras infantiles que retrató el gran pintor.

A este respecto, ha señalado que siempre le "han fascinado". "Son como autómatas y de alguna manera en su mirada avanzan el futuro, lo tienen grabado".

El creador ha presentado la exposición acompañado de la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha destacado su "proyección internacional" así como la presencia de su obra en el paisaje santanderino.

Ha resaltado su autoria de esculturas ya icónicas como Los Raqueros o el Monumento al Incendio. "Son ya unos recursos turísticos que forman parte de la imagen de la ciudad y de las postales" que se llevan los visitantes, ha comentado Igual.

Asímismo ha anunciado que próximamente se presentará un catálogo del artista con colaboraciones como las de Álvaro Pombo.

La regidora ha invitado a los santanderinos y visitantes a acercarse a la exposición y al MAS "en cualquier momento del año".

En referencia a la actividad del museo, ha apuntado que ya está aprobada la programacion del 2027 "bajo el paraguas de la Comisión Asesora Temporal" y ha dicho que el MAS saldrá a la calle la próxima semana y estará presente en los barrios de la ciudad.

Además, ha aludido a las actividades que se organizan entre semana y los sábados, con talleres familiares o visitas escolares.