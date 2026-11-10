Espacio Coworking Santander inicia una nueva edición con 20 emprendedores y con una destacada presencia de la IA

Gema Igual en el inicio de la nueva edición del programa de emprendimiento - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La decimocuarta edición de Espacio Coworking Santander, el programa municipal de apoyo al emprendimiento que se desarrolla en colaboración con la Escuela de Organización Industrial (EOI), ha comenzado este martes con 20 participantes con el fin de impulsar el talento y la creación de nuevas empresas en la ciudad.

Este año destaca la presencia de proyectos relacionados con la tecnología, la inteligencia artificial y la transformación digital

En el acto de inicio de esta edición ha participado la alcaldesa, Gema Igual, y la concejala de Empleo, Chabela Gómez-Barreda, así como la coordinadora, Cristina Cano; el mentor especializado en IA, Pedro Liaño, y Luis Sánchez, representante de la EOI, entidad que cofinancia el programa a través del Fondo Social Europeo Plus.

Igual ha explicado que, en esta nueva convocatoria, se han recibido 29 solicitudes para las 20 plazas disponibles, que han sido adjudicadas atendiendo a criterios como el grado de desarrollo de los proyectos, la formación y experiencia de sus promotores, la sostenibilidad de las iniciativas y los criterios sociales establecidos por el Fondo Social Europeo Plus.

La regidora ha puesto de manifiesto que la nueva edición vuelve a destacar por la diversidad de los participantes y el carácter innovador de las propuestas.

20 EMPRENDEDORES

De los veinte emprendedores seleccionados, doce son mujeres y ocho hombres, que corresponden a perfiles de distintas generaciones, desde jóvenes de 22 años hasta emprendedores de 55.

Uno de los aspectos más significativos es la creciente presencia de proyectos relacionados con la tecnología, la inteligencia artificial y la transformación digital, ámbitos que representan cerca del 50% de las iniciativas y que sitúan al programa en sintonía con los principales retos y oportunidades de la nueva economía, ha destacado el Consistorio en nota de prensa.

La selección incluye plataformas digitales, aplicaciones basadas en inteligencia artificial, desarrollo de software y servicios de consultoría tecnológica, junto a propuestas de innovación social, atención y cuidados, turismo regenerativo y de naturaleza, salud, deporte, bienestar, comercio, hostelería y prestación de servicios a empresas y particulares.

Entre los proyectos figuran iniciativas dirigidas a personas mayores que viven solas, actividades de ocio para personas con autismo y propuestas vinculadas al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Una variedad que refleja la capacidad del emprendimiento para generar oportunidades en sectores muy diferentes y responder tanto a las nuevas demandas tecnológicas como a necesidades sociales, ha subrayado.

CINCO MESES DE FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO

Durante los próximos cinco meses, los participantes dispondrán de un itinerario de acompañamiento que incluye 60 horas de formación grupal y 40 horas de mentoría individualizada.

La formación abordará cuestiones esenciales para la puesta en marcha y consolidación de una empresa, como la validación de la idea de negocio, el marketing, la gestión empresarial y las finanzas.

Por su parte, las sesiones individuales permitirán analizar las necesidades específicas de cada iniciativa y ofrecer asesoramiento adaptado a su grado de desarrollo.

Además, los emprendedores contarán con un puesto de trabajo en el espacio de coworking del Centro de Iniciativas Empresariales (CIE), donde podrán desarrollar sus proyectos y compartir experiencias con otros participantes, favoreciendo la colaboración y la creación de redes de contacto.

El programa contempla también actividades de networking y culminará con un Demo Day, una jornada en la que los emprendedores tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos y mostrar los avances alcanzados durante el proceso de formación y acompañamiento.

240 PROYECTOS MENTORIZADOS

En sus doce primeras ediciones, en Espacio Coworking se mentorizaron un total de 240 proyectos empresariales y, según el balance realizado el pasado año, alrededor del 65% mantenía su actividad.

El Ayuntamiento ha valorado que estos resultados ponen de manifiesto la importancia de proporcionar a los emprendedores herramientas, conocimientos y asesoramiento profesional durante las primeras etapas de sus iniciativas, facilitando que puedan definir modelos de negocio viables, conocer el mercado, identificar clientes y afrontar con mayores garantías las decisiones necesarias para desarrollar sus empresas.

Esta es la cuarta edición que se desarrolla en el marco del convenio vigente con la EOI, cuya experiencia y recursos formativos permiten ofrecer un programa especializado y adaptado a las necesidades de los emprendedores.

La iniciativa cuenta también con la cofinanciación del Fondo Social Europeo Plus, dentro del programa EFESO (Educación y Formación, Empleo y Economía Social), lo que permite que los participantes accedan gratuitamente a la formación, las mentorías y los recursos previstos.