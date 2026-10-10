Espacio Joven acoge la muestra 'Un millón de nosotros', de Candela Gómez, que reúne retratos hechos a carboncillo

Exposición 'Un millón de nosotros', de Candela Gómez, en Espacio Joven - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Espacio Joven de Santander acoge hasta el 30 de octubre la exposición 'Un millón de nosotros', de la artista Candela Gómez, una muestra que reúne una serie de retratos a carboncillo concebidos como un archivo visual e íntimo de los referentes que han marcado el proceso creativo de esta autora.

Así, en la sala conviven rostros de la música, el cine o las series junto a figuras anónimas, situados en un mismo plano sin importar su fama o estatus.

Cada pieza plantea un diálogo recíproco: la influencia que estos personajes han dejado en Candela Gómez traducida a través del trazo, la luz y las sombras.

Lejos de ser un ejercicio individual, la muestra funciona como un autorretrato comunitario que invita a quien mira a reconocerse en esas mismas miradas y a constatar una idea central: la identidad se forja en comunidad y cada uno está hecho de los demás, ha explicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Candela Gómez (2005) es una creadora de formación autodidacta caracterizada por la experimentación constante con diferentes técnicas plásticas.

En su trayectoria destaca su paso por el certamen 'Premio Lápiz' de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Roberto Orallo, donde obtuvo el primer galardón en 2020 y resultó finalista en la edición de 2021.

Tras una pausa provocada por el desgaste (burnout) académico, retoma con este proyecto su actividad expositiva.

'Un millón de nosotros' surge precisamente de su inquietud ante el bombardeo de estímulos audiovisuales contemporáneos y la forma en que se consume, se filtra y se transforma esos referentes en parte de una propia voz.

La exposición puede visitarse con entrada libre y gratuita hasta el 30 de octubre en Espacio Joven (C/ Cuesta del Hospital, 10. Bajo) en horario de mañana de lunes a viernes (de 9.00 a 14.00 horas); y por las tardes de lunes a jueves (de 16.00 a 18.00 horas). También se puede visitar la galería virtual en www.artejovensantander.es