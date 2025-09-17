Espacio Joven acoge en octubre y noviembre un nuevo ciclo de actividades para las tardes de los días laborales - ESPACIO JOVEN SANTANDER

SANTANDER 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Espacio Joven acogerá durante las tardes de los días laborales de octubre y noviembre un nuevo ciclo de actividades para jóvenes de 15 a 30 años en las instalaciones del propio centro juvenil de Santander.

La programación consta de varios cursos-talleres, que requieren de inscripción previa; encuentros sin necesidad de inscripción previa; y actividades puntuales como actuaciones, o intercambios de idiomas con motivo de Halloween.

Así lo ha dado a conocer la concejala de Juventud, Noemí Méndez, quien ha explicado que "enriquecerán" el ocio juvenil. "Queremos que los jóvenes dispongan de alternativas de ocio saludable y recursos de su interés entre semana", ha afirmado la edil.

Méndez ha explicado que esta programación del Espacio Joven se complementa con el proyecto de ocio nocturno de fin de semana 'La Noche es Joven', cuya última edición acaba de terminar y se pondrá de nuevo en marcha en noviembre-diciembre.

PROGRAMACIÓN

Las actividades puntuales serán el 'Pasaje del terror', el jueves 30 de octubre a partir de las 19.30 horas con motivo de Halloween, a cargo de compañía teatral 'Etérea Producciones'; el Festival de arte joven, el viernes 17 de octubre a partir de las 18.00 horas, organizado por el colectivo juvenil 'Cagndo Flores'; o 'Micro abierto: Jam Up', el viernes 24 de octubre a las 19.30 horas, organizada por Jam UP.

También, habrá intercambio de idiomas gratuito, con inscripción previa online disponible en el enlace de cada tándem. Lo organiza la asociación Erasmus Non Stop y se desarrollarán tres: de otoño, el miércoles 8 de octubre de 19.30 a 21.00 horas; de Halloween, el miércoles 29 de octubre de 19.30 a 21.00 horas; y de invierno, el miércoles 26 de noviembre de 19.30 a 21.00 horas.

Los cursos-talleres serán seis. Los lunes se celebrarán tres: 'El arte de tatuar', de 17.00 a 18.30 horas y serán cuatro sesiones; 'Iniciación al tarot', de 18.45 a 20.15 horas -tres sesiones-, y 'Fotografía' - cinco sesiones- de las 18.45 horas a 20.15 horas. Este encuentro finalizará con la preparación de una exposición que se inaugurará en el Espacio Joven.

Los martes tendrá lugar el taller de escritura creativa, de 18.15 a 19.45 horas, en cuatro sesiones. El miércoles 22 a las 16.00 horas se celebrará un taller de Ciberaventura joven con el fin de descubrir los secretos de la ciberseguridad.

También, se impartirá Lengua de signos, los jueves de 17.00 a 18.30 horas (6 sesiones), organizado por la Federación de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN).

Finalmente, los encuentros -sin inscripción previa y abiertos a todos los interesados- serán 'Juegos de Rol', los jueves a las 18.45 a 20.45 horas -siete sesiones-, Twerk, los viernes de 19.00 a 20.30 horas -dos sesiones-, Bailes latinos -los martes de 16.45 a 18.00 horas -ocho sesiones- y Yoga -los miércoles de 17.30 a 19.00 horas (seis sesiones).

Además, el miércoles 15 a las 19.15 horas habrá un encuentro sobre voluntariado en Cantabria en los distintos proyectos de la asociación 14KM.

Los jóvenes interesados en ampliar información pueden hacerlo en el Espacio Joven o a través de los teléfonos 942 20 30 29 y 942 20 30 37, por email a juventud@santander.es o en los perfiles que Espacio Joven tiene en las principales redes.