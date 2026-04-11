Espacio Joven impulsa un programa pionero de mentorías artísticas coordinado por la galerista Alexandra García - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Espacio Joven de Santander ha puesto en marcha un innovador programa de mentorías artísticas como parte de su apuesta por el talento emergente y bajo la coordinación de la galerista y docente Alexandra García Núñez, directora de Espacio Alexandra, quien aporta su experiencia para guiar a los jóvenes artistas en sus primeras muestras.

Además, este nuevo proyecto se desarrolla en paralelo a la reciente mejora y ampliación de la sala expositiva del centro.

El primer autor en beneficiarse de este proyecto es Sandro Ribera, que actualmente expone en Espacio Joven la muestra 'Los Días y las Noches'.

La exposición reúne una serie de ilustraciones simbólicas, retratos y escenas surrealistas, acompañadas de diarios de dibujo y bocetos que permiten al público adentrarse en el proceso creativo completo del autor.

En nota de prensa, la concejala de Cultura y Juventud, Noemí Méndez, ha explicado que el acompañamiento a los jóvenes autores se estructura en distintas fases que incluyen una entrevista previa, la selección de obras, la supervisión del texto de sala y la asistencia técnica durante el montaje, así como el asesoramiento en la construcción de la identidad artística.

Según ha destacado, este proceso permite a los participantes enfrentarse a su primera exposición con una base profesional "sólida" y abordar aspectos clave como la conceptualización del proyecto, la disposición de las obras o la relación con el público.

"Espacio Joven está reforzando su apoyo al talento emergente a través de distintas líneas de trabajo centradas en la profesionalización artística, como es el caso del censo de artistas jóvenes, creado en 2019, que se ha consolidado como un recurso fundamental para visibilizar el talento local y facilitar su participación en convocatorias, exposiciones y programas municipales en disciplinas como la música, las artes escénicas o las artes plásticas", ha puesto en valor la edil.

Por su parte, Alexandra García ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas para facilitar el salto al ámbito profesional. "El objetivo es acompañar a los artistas en todo el proceso expositivo, ayudándoles a tomar decisiones coherentes y a construir un discurso propio que refuerce su identidad artística", ha señalado.

MEJORAS DE LA SALA EXPOSITIVA

Entre las principales mejoras de la sala expositiva de Espacio Joven destacan la ampliación de la superficie, que permite una mayor sensación de continuidad espacial; la incorporación de nuevos soportes expositivos, como planos horizontales y un murete con doble soporte para obras de pequeño formato; o la actualización del equipamiento técnico, con la instalación de campanas de metacrilato para piezas instalativas.