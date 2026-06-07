Espacio Joven inaugura la muestra sobre la belleza de lo cotidiano 'Retratos de lo efímero', de Gabriela San Emeterio

Cartel de la exposición - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Espacio Joven acoge durante este junio la exposición 'Retratos de lo efímero. Simbolismo de lo cotidiano y la memoria cambiante', de Gabriela San Emeterio, quien invita a reflexionar sobre la fugacidad del tiempo, la construcción de los recuerdos y el valor de los momentos cotidianos.

La muestra reúne una colección de obras en las que la artista explora la condición humana a través de retratos y escenas marcadas por la expresividad, el detalle y el juego entre lo nítido y lo difuso.

Inspirada en los álbumes fotográficos familiares y en la naturaleza cambiante de la memoria, San Emeterio utiliza la pintura y el dibujo para plasmar emociones, recuerdos y experiencias que transitan entre la realidad y la evocación.

A través de una "cuidada" combinación de trazos precisos y elementos deliberadamente difuminados, construye una atmósfera visual que invita al espectador a detenerse y reflexionar sobre aquello que permanece y aquello que se desvanece con el paso del tiempo.

Así lo ha destacado en nota de prensa la concejala de Juventud, Noemí Méndez, quien ha animado a visitar la exposición y conocer el trabajo de esta joven creadora.

"'Retratos de lo efímero' nos invita a reflexionar sobre cómo construimos nuestros recuerdos y sobre la importancia de las pequeñas historias que forman parte de nuestra vida diaria. Es una exposición que genera cercanía y demuestra cómo el arte puede ayudarnos a mirar de otra manera aquello que a menudo pasa desapercibido", ha añadido.

Y es que el proceso creativo de Gabriela San Emeterio pone el foco en las personas corrientes y en aquellos instantes que habitualmente quedan fuera de los grandes relatos. Con ello reivindica la dignidad de lo cotidiano y transforma escenas aparentemente sencillas en experiencias visuales cargadas de significado, ha subrayado la edil.

La exposición podrá visitarse hasta el 30 de junio en Espacio Joven (Cuesta del Hospital, 10), en horario de mañana de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, y por las tardes de lunes a jueves, de 16.00 a 18.00 horas. A partir del 15 de junio, el horario será únicamente de mañana.

Además, también puede visitarse la galería virtual a través de www.artejovensantander.es.

LA ARTISTA

Graduada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, San Emeterio ha protagonizado exposiciones individuales como 'Lo Banal en Silencio' (Santander, 2024) y ha participado en muestras colectivas como el VI Certamen Laura Luelmo (Salamanca, 2026) o 'Enfoque Joven' (Santander, 2025).

Su trabajo se caracteriza por una búsqueda constante de identidad artística, centrada en la expresividad del rostro humano y en la relación entre memoria, nostalgia y realidad.