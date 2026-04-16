Espacio Mujeres de Torrelavega atendió a 58 personas y realizó 90 intervenciones en marzo

Espacio Mujeres atendió en Torrelavega a 58 personas y realizó 90 intervenciones en marzo - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

SANTANDER 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Municipal de Igualdad Espacio Mujeres del Ayuntamiento de Torrelavega atendió a 58 personas (55 mujeres y 3 hombres), abrió 18 nuevas altas y realizó 90 intervenciones en marzo.

De las altas, siete se corresponden a víctimas de violencia machista y seis a violencia de género, y de las intervenciones, 44 fueron de orientación social, cultural y laboral (a 28 personas); 39 de atención psicológica (a 31 personas); y 20 de asesoría jurídica (a 11 personas), priorizando casos de vulnerabilidad.

Entre las usuarias destacaron mujeres de 30 a 54 años, con formación superior o terciaria (38%), en su mayoría de Torrelavega, empleadas o en búsqueda activa de empleo, incluidos perfiles migrantes y rurales.

Asimismo, el centro coordinó con 57 contactos externos (servicios sociales, salud, educación, CIAI, entidades de vulnerabilidad), para facilitar derivaciones y apoyo interinstitucional.

Así lo refleja la memoria mensual del recurso ubicado en la avenida Constitución 14, presentada este jueves por la concejala de Igualdad, Patricia Portilla.

ACTIVIDAD

Espacio Mujeres también impulsó la sensibilización con talleres como 'Uso de la IA desde la igualdad de género' (15 mujeres), 'Banca online' (20 mujeres), 'Taller de corresponsabilidad' (10 mujeres) o 'Paseo feminista' (12 mujeres), y sumó más de 200 asistentes a acciones formativas digitales, de empoderamiento y contra estereotipos.

Además, cedió salas para actividades externas como 'Abraza tu niña interior' (33 mujeres) o grupos permanentes de asociaciones (AMICA, Esclerosis Múltiple, PAH).

Portilla ha destacado "el compromiso incansable del equipo", formado por una promotora para la igualdad, psicóloga y abogada, en la promoción de la igualdad, la prevención de violencias y el empoderamiento de las torrelaveguenses.

En funcionamiento desde 2015, es "un pilar fundamental" para la conciliación, la inserción laboral y la atención integral, abierto incluso en vacaciones gracias a planes como Corresponsables.

Espacio Mujeres ofrece servicios de orientación, información, asesoramiento social, psicológico, jurídico y laboral, con especial atención a víctimas de violencia machista y de género.

La concejala ha invitado a la ciudadanía a conocer y utilizar este servicio accesible presencialmente, por teléfono (942 803 208), WhatsApp (616 271 530) o email (igualdad@aytotorrelavega.es), y ha animado a seguir sus redes sociales y web.