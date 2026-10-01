En estado crítico el conductor de una furgoneta tras sufrir un accidente en la A-8, en Castro

A-8 en Castro Urdiales - EUROPA PRESS

SANTANDER, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Castro Urdiales de unos 45 años de edad se encuentra en estado crítico tras sufrir un accidente en la Autovía del Cantábrico (A-8), entre las salidas del municipio, en el que también resultaron implicados otros dos vehículos, cuyos conductores están ilesos.

El accidente se produjo a última hora de la tarde del miércoles entre los puntos kilométricos 151 y 147, en dirección Bilbao.

La furgoneta que conducía impactó contra un muro de hormigón de la autovía y ha rebotado, quedando en medio de la calzada, donde dos coches que circulaban por ambos carriles impactaron a su vez contra el vehículo, han informado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno.

Tras el accidente, que provocó el corte de la vía durante unas horas, el conductor de la furgoneta fue evacuado a Cruces en estado crítico, situación en la que continúa a primera hora de la mañana de este jueves.