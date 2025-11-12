En estado crítico un transportista atropellado por una furgoneta en el área de servicio de Anero

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un transportista se encuentra en estado crítico y en coma inducido en el Hospital de Valdecilla tras sufrir un atropello este martes en el aparcamiento de camiones del área de servicio Los Arcos, en Anero (Ribamontán al Monte).

El accidente ocurrió sobre las doce de la mañana, cuando la víctima, tras aparcar el camión que conducía, fue a cruzar hacia la zona de restauración del área de servicio y una furgoneta le embistió.

El propietario del grupo Los Arcos, Alfonso Fernández, ha relatado a Europa Press que sufrió un golpe "brutal" que le desplazó unos "35 metros", y le provocó diversas contusiones por todo el cuerpo, incluido un fuerte golpe en la cabeza.

La grabación de las cámaras del establecimiento, revisada para la investigación, parece indicar que el conductor de la furgoneta no vio al hombre cuando cruzaba, ya que no se aprecia que frenara.

El Servicio de Emergencias 112 recibió el aviso de un particular que alertaba de lo ocurrido pasadas las 12.15 horas, y movilizó a la Guardia Civil y al 061, que trasladó al hombre en estado grave a Valdecilla.