El Estado niega problemas para el traspaso de las competencias de ríos y costas a Cantabria

Archivo - Obras el el río Saja para evitar inundaciones. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA - Archivo

CASTRO URDIALES 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha negado problemas o impedimentos en la negociación entre el Estado y Cantabria para el traspaso de las competencias de ríos y costas a esta región.

"No tenemos ningún problema con ningún gobierno que quiera avanzar en traspasos. Lo único, hay unos límites que son los propios estatutos autonómicos y la Constitución. Y seguro que si se mantienen los postulados dentro de esos parámetros, llegaremos a acuerdo, como hemos llegado --ha destacado-- con muchísimas comunidades".

En respuesta a preguntas de los periodistas este miércoles en Castro Urdiales, el ministro ha asegurado que no hay ningún problema en la materia y ha defendido que el Gobierno actual es el que "más traspasos y transferencias hace con las comunidades autónomas, independientemente del color político de las mismas".

Torres ha enfatizado que lo anterior no es una afirmación "subjetiva", sino que está avalada por datos, aunque ha apuntado al respecto que hay autonomías que reclaman más transferencias que otras: "Hay comunidades que han pedido un traspaso, con lo cual no le puedes dar más que lo que ellos piden", ha explicado.

En este sentido, el ministro ha indicado que hay un procedimiento oficial para cursar la solicitud, a partir de lo cual Política Territorial se reúne y se coordina con otros departamentos.

Para finalizar, ha destacado acuerdos alcanzados esta legislatura con Galicia, Madrid, Canarias, País Vasco, Cataluña o La Rioja, en este último caso "después de 30 años" sin haberse hecho "ningún traspaso".