La Estratégica de Genómica de Cantabria, premio 'Ennova Healt' 2026 - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Estrategia de Genómica 2025-2029, aprobada por la Consejería de Salud, ha recibido el premio 'Ennova Health' 2026, concedido por dos de las publicaciones de referencia en el sector sanitario, Diario Médico y Correo Farmacéutico, que reconoce así la apuesta de Cantabria por un modelo de atención sanitaria más personalizado, innovador y basado en la evidencia.

Así lo ha informado este martes el Gobierno, que ha destacado que el distintivo, enmarcado en la categoría de 'Inteligencia Artificial y Gestión del Dato', supone un revulsivo para la medicina de precisión en la región.

De hecho, la Estrategia refleja el compromiso de la Consejería de Salud, del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y del Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL) para integrar la medicina de precisión y el análisis genómico en la asistencia sanitaria, la investigación y el desarrollo económico regional.

La iniciativa, en fase de implementación, ha sido diseñada a partir del conocimiento y la experiencia de un equipo de profesionales expertos técnicos y clínicos, que conocen de primera mano las necesidades de los pacientes, así como las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar la atención sanitaria.

La Estrategia de Genómica 2025-2029 supone, además, una importante movilización de recursos destinada al desarrollo de diversas actuaciones, entre las que destacan la ampliación de la cartera de pruebas diagnósticas, la creación de una plataforma común para las distintas técnicas de medicina de precisión o la digitalización de los flujos de información.

También implica el despliegue del sistema de información SIGENES, herramienta clave para consolidar un ecosistema sanitario más eficiente, integrado y orientado a la innovación, ha señalado el Ejecutivo.

En nombre de Cantabria, han recogido el distintivo el director de Asistencia Sanitaria del SCS, Pablo Serrano, y la subdirectora de Salud Digital de la Consejería, Rocío Montalbán, en un acto celebrado en Madrid.

Los premios 'Ennova Health' reconocen cada año la labor de profesionales, instituciones y empresas cuyas iniciativas digitales han aportado valor, contribuido a la sostenibilidad del sistema y mejorado la vida del paciente.