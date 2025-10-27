El estudiantado de la UC vota a sus representantes este jueves

SANTANDER 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alumnado de grado, máster y del programa Senior de la Universidad de Cantabria (UC) elegirá este jueves, 30 de octubre, a sus representantes en distintos órganos de gobierno de la institución para el curso 2025-2026: delegados de centro, de curso, de la junta de centro, de los consejos de departamento y del claustro.

En los respectivos centros se ubicarán las mesas electorales con urnas y papeletas de voto para que todo el estudiantado pueda ejercer su derecho entre las 9 y las 18 horas, previa identificación mediante DNI, pasaporte o tarjeta universitaria, ha informado este lunes la institución académica. En total, de ocuparse todos los puestos, se eligen más de 500 representantes de estudiantes.

Las candidaturas, que se han proclamado definitivas hoy, se pueden consultar en el tablón de cada centro o facultad destinado a las elecciones. Son electores y elegibles todos los estudiantes que permanezcan matriculados durante un período mínimo de un curso académico.

La proclamación definitiva tendrá lugar el día 5 de noviembre y la duración del mandato de los representantes es de un curso académico, salvo los elegidos para el claustro, que es de dos.

Las actividades de representación estudiantil se reconocen con créditos ECTS, en atención al esfuerzo personal y tiempo invertido en su ejercicio.