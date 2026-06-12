Evacuado en helicóptero un hombre de 84 años aquejado de un síncope en El Puntal - 112 CANTABRIA
SANTANDER 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria (Delta Romeo B412) ha evacuado este viernes a un hombre de 84 años aquejado de un síncope por golpe de calor en El Puntal, concretamente en Punta Rabiosa, en el municipio de Ribamontán al Mar.
El equipo, formado por un rescatador y un médico, ha atendido a la víctima sobre el terreno, donde ha sido estabilizada antes de que la aeronave le trasladara hasta el Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander.
Desde allí, como parte del dispositivo movilizado por el Centro de Atención a Emergencias 112, una ambulancia del 061 Cantabria ha llevado al hombre hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para que le asista personal facultativo, según ha informado el 112 en su perfil de la red social X.