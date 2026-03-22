Evacuado un senderista tras sufrir un posible esguince en la ruta de La Viorna - 112 CANTABRIA

SANTANDER 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido evacuado este domingo tras sufrir un posible esguince de tobillo mientras realizaba la ruta senderista de La Viorna, en el municipio cántabro de Vega de Liébana.

El Servicio de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado hasta el lugar a los bomberos del Ejecutivo regional, que han sido los encargados de portear al herido hasta una zona accesible.

Además, se han desplazado los servicios sanitarios del 061 Cantabria, que lo ha trasladado en ambulancia hasta el Hospital de Sierrallana para que sea atendido por personal facultativo, según ha informado el 112 a través de su perfil en la red social X.