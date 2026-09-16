El evento 'La Caja' regresa a Santander con 10 días de encierro a favor de la investigación contra el cáncer infantil

Presentación del evento La Caja - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Ayuntamiento de Santander acogerá, desde este viernes 18 y hasta el domingo 27, la segunda edición de 'La Caja', un reto solidario que durante diez días combinará un encierro real, actividades culturales, espectáculos, talleres, juegos y propuestas para toda la familia con el objetivo de recaudar fondos para la investigación contra el cáncer infantil.

El concejal de Dinamización Social, Fran Arias, ha destacado la importancia de este proyecto que se celebra por segundo año y que está liderado por los ilusionistas cántabros Mago Xuso y Asier Moon, arropados por su productora Consort Music, y con el apoyo del Ayuntamiento

Así, Xuso y Asier volverán a encerrarse en pleno centro de Santander, en esta ocasión durante diez días consecutivos, aumentando así la duración y dificultad del reto.

Durante todo este tiempo, la Plaza del Ayuntamiento será escenario de una intensa programación abierta al público, con actuaciones musicales, magia, talleres, juegos, gincanas familiares, actividades participativas, deporte, encuentros, invitados y sorpresas, convirtiendo La Caja no solo en un reto solidario, sino en un gran punto de encuentro para santanderinos y visitantes, según ha indicado el Consistorio.

La programación comenzará el viernes 18 con el acto inaugural, que dará el pistoletazo de salida a diez días ininterrumpidos de actividad, y finalizará el domingo 27 con el cierre del reto y el balance de la recaudación conseguida.

La primera edición de La Caja consiguió movilizar a miles de personas y finalizó con una recaudación de 18.030 euros, destinados íntegramente a la investigación. Este año el desafío es superar esa cifra.

Todo el dinero recaudado durante los diez días tendrá nuevamente carácter íntegramente solidario y estará destinado al Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL), concretamente al proyecto de investigación dirigido por la doctora Mónica López-Duarte, vinculado a la investigación en oncología pediátrica.

La iniciativa cuenta nuevamente con la colaboración del Ayuntamiento de Santander, concretamente de la concejalía de Dinamización Social.

La filosofía de La Caja parte precisamente de demostrar que ayudar también puede significar compartir, participar, jugar, disfrutar de un espectáculo o pasar una tarde en familia.

Por ello, durante los diez días se sucederán actividades pensadas para públicos de todas las edades y se contará con la participación de artistas, asociaciones, empresas, colectivos, voluntarios y numerosos colaboradores que se irán sumando al reto.

Además, el encierro podrá seguirse durante las 24 horas, permitiendo que La Caja trascienda la propia Plaza del Ayuntamiento y llegue también a quienes quieran acompañar el reto desde fuera de Santander.

La pasada edición consiguió generar una extraordinaria respuesta ciudadana y una importante repercusión dentro y fuera de Cantabria. En 2026, con dos días más de encierro y una programación todavía más amplia, el objetivo es "conseguir que Santander vuelva a demostrar su capacidad para movilizarse cuando existe una causa que merece la pena", ha subrayado el Ayuntamiento.