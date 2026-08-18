Experto alerta de que la IA baja el esfuerzo humano y duda si complementa o compite con su inteligencia

González Morcillo durante su ponencia en la UIMP - EUROPA PRESS

SANTANDER 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director del Campus Digital Compartido del G-9 y director académico de la Universidad de Castilla-La Mancha, Carlos González Morcillo, se ha cuestionado este martes si la inteligencia artificial (IA) y la humana se complementan o compiten, y ha alertado de que la primera está haciendo que el esfuerzo de las personas baje.

Así lo ha indicado durante su participación en el Aula de Verano Ortega y Gasset que se desarrolla esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, donde ha pronunciado la ponencia 'IA, IA, ON: ¿Cuando el algoritmo manda, quién piensa?'.

González Morcillo, que durante su intervención ha hecho hincapié en los principios que cree que van a perdurar en un contexto en el que las cosas cambian constantemente, ha abogado por reflexionar en qué esta tecnología hace mejores a los humanos.

En este sentido, ha puesto el foco en que las herramientas elaboradas con IA están bajando el esfuerzo de las personas, quienes deberían de estar preocupadas por "su crecimiento personal".

"Hay que ponerla en una balanza (la IA) y pensar para qué sirve", ha insistido este experto ante los 80 alumnos que asisten a esta edición del Aula de Verano, en su gran mayoría jóvenes universitarios.

De este modo, ha comparado la IA con la inteligencia humana tradicional y ha puesto en duda si se complementan o si compiten. "La mayoría de alumnos aseguran que la IA mejora el rendimiento académico. Sin embargo, los datos muestran un descenso del coeficiente intelectual medio mundial desde la aparición de las nuevas tecnologías", ha recalcado.

Al respecto, el académico ha afirmado que "la familiaridad" con la información que proporciona la inteligencia artificial "no equivale" al conocimiento "real" que se puede desarrollar sin ella: "Pensar que la tecnología nos hace más inteligentes es solo una ilusión", ha apostillado.

Además, ha repasado la historia de la IA, desde los modelos generativos básicos lanzados en 2020, hasta la última tecnología de agentes colaborativos que actúan con total autonomía.

Al hilo, González Morcillo ha enfatizado que la persona que actualmente usa la IA pero sin pagar ningún servicio está utilizando tecnología "prehistórica, de 2024".

Por último, ha concluido la sesión con una cita de Ramón y Cajal: "Es mejor equivocarse por cuenta propia que acertar por cuenta ajena", con la que ha ilustrado la importancia de entrenar la inteligencia como seres humanos.

El Aula de Verano Ortega y Gasset combina reflexión académica y talleres prácticos para desarrollar el talento y las competencias clave del alumnado ante los retos que se presentan en la actualidad.

Durante esta semana, los asistentes han sido divididos en cuatro grupos que compiten por el podio de la "sabiduría" en distintas dinámicas preparadas por los directores, que incluyen preguntas y cuestionarios y distintas prácticas.