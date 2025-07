Experto asegura que la forma de pensar del ser humano "ya no existe sin tecnología"

CAMARGO 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Emiliano Bruner, paleobiólogo en el Museo Nacional de Ciencias Naturales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, ha asegurado que la forma de pensar del ser humano "ya no existe sin tecnología".

Según ha explicado, el ser humano ha sido un "utilizador ocasional" de herramientas hasta hace 1,7 millones de años, luego se ha vuelto un "utilizador habitual" y en los últimos 300.000 años, los Homo sapiens y neandertalensis "nos han vuelto utilizadores obligatorios".

Esto quiere decir que "nuestra ecología no existe sin tecnología, nuestra economía ya no existe sin tecnología, nuestra forma de pensar ya no existe sin tecnología", ha aseverado Bruner, que esta semana ha participado en el curso de verano de la Universidad de Cantabria (UC) 'Tecnología y Humanización: entre la conexión y la desconexión' en Camargo.

El experto ha señalado que el sistema mental del ser humano "es capaz de conectarse integralmente con objetos externos", es decir, con la tecnología.

"Para la mente no solo es fundamental el papel del cerebro, sino que el cuerpo y el ambiente, la cultura, la tecnología o la sociedad intervienen directamente en los procesos cognitivos", ha sostenido.

El paleobiólogo ha destacado que es a partir de los Homo sapiens cuando se desarrolla una especialización "tan fuerte" que permite a las personas externalizar funciones cerebrales e integrar el cuerpo con la herramienta.

"Hemos evolucionado hacia una capacidad protésica. Cuando agarramos un objeto, este objeto se vuelve parte integral del cuerpo. Nuestro cerebro, nuestro cuerpo han empezado a delegar funciones mentales a objetos externos, ampliando así la capacidad del proceso cognitivo", ha indicado.

Según Bruner, esta gran capacidad tecnológica de la especie humana no está exenta de "riesgos", puesto que "hay situaciones donde tu misma adaptación, tu misma especialización, se te puede volver en contra". Por ejemplo, ha señalado que cuando cambia el ambiente, esa adaptación puede ser "un lastre" para afrontar el nuevo escenario.

AUMENTO DE POBLACIÓN

El experto ha apuntado que el aumento de la población es otro de los factores que influyen en la evolución. "Somos demasiados. Somos 8.000 millones de personas en todo el planeta. Es imposible que nosotros cambiemos genéticamente. Sin embargo, culturalmente cambiamos con una velocidad exponencial. Entonces se está creando una separación entre nuestro fundamento genético y nuestros cambios tecnológicos", ha defendido.

A su juicio, esto puede provocar que "lo que antes eran adaptaciones hoy comiencen a ser problemas". "Que cazadores, recolectores o un campesino neolítico tuvieran un afán por acumular estaba bien. Cuando ya entran en juego multinacionales y una sociedad global, el afán por acumular puede ser bastante perjudicial", ha advertido.

Bruner ha participado en el curso de verano de la UC 'Tecnología y humanización: entre la conexión y la desconexión' que se ha celebrado en el Centro Cultural La Vidriera de Camargo entre el 22 y el 24 de julio junto con la psicóloga Mónica Ruiz, el periodista Vicente Vila, el filósofo Carlos Javier González, y el director científico del CIEN Pascual Sánchez, entre otros.

Durante el monográfico se han abordado temas como los beneficios y riesgos del avance tecnológico o cómo encontrar un equilibrio que preserve nuestra humanidad. Desde la inteligencia artificial y la ciberseguridad hasta la neurobiología y la filosofía, se ha explorado cómo el uso excesivo de la tecnología afecta a la salud, derechos y calidad de vida, promoviendo reflexiones y propuestas para un desarrollo más sostenible y humano.