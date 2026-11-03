La exposición 'Reflejos de dignidad' acerca a los jóvenes la realidad de la exclusión social y el empleo inclusivo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Central de Cantabria acoge la exposición fotográfica y experiencia participativa 'Reflejos de dignidad' para acercar a la juventud las realidades de la exclusión social, el empleo inclusivo y la transformación comunitaria.

Bajo el lema 'Juventud, cultura y empleo', esta iniciativa está organizada por la Asociación Cántabra de Empresas de Inserción (ACEI), con la colaboración de la Dirección General de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado.

A través de 20 fotografías de Fernando Díez, esta muestra, que permanecerá instalada hasta el 31 de diciembre, ofrece una invitación a los jóvenes a mirar su entorno desde otra perspectiva, reflexionar sobre las oportunidades laborales y descubrir cómo las empresas de inserción contribuyen a construir una sociedad más justa y sostenible.

Para ello, la exposición se configura como un espacio de encuentro, aprendizaje y reflexión, complementándose con talleres de fotografía, contenidos audiovisuales y actividades participativas.

En este sentido, están previstos dos talleres de fotografía para jóvenes de centros educativos de Cantabria, la proyección de un vídeo enfocado al rol de las empresas de inserción y su impacto social y ambiental, y la creación de un canal interactivo para invitar al público a interactuar con el contenido.

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, ha destacado "el trabajo esencial" de las empresas de inserción para "ayudar a transformar vidas a través del empleo, la formación y el acompañamiento", "demostrando que la inclusión se construye con hechos, compromiso y oportunidades reales".

Sobre la exposición, ha señalado que "habla de personas" y ha apuntado que reflejan "historias de dificultades, pero también de oportunidades, historias que merecen ser vistas".

Y ha resaltado que la muestra ponga el foco en los jóvenes y la invitación de esta iniciativa "a detenernos, observar y comprender mejor las realidades que nos rodean".

En la visita, la consejera ha estado acompañada por la directora general de Juventud, Blanca Fernández; la concejala de Servicios Sociales, Familias, Salud, Autonomía Personal e Igualdad del Ayuntamiento de Santander, Zulema Gancedo, el presidente de ACEI, Pedro Tresgallo; y representantes de asociaciones e instituciones.