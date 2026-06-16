La exposición 'Reveladas' de la Asociación Consuelo Bergés se podrá visitar este mes en la Delegación del Gobierno

La Exposición Fotográfica 'Reveladas: Las Horas Invisibles' De La Asociación Consuelo Berges Se Podrá Visitar En La Sala Juan De La Cosa, De La Delegación Del Gobierno En Cantabria, Hasta El 30 De Junio. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exposición fotográfica 'Reveladas: las horas invisibles' de la Asociación Consuelo Berges se podrá visitar en la Sala Juan de la Cosa, de la Delegación del Gobierno en Cantabria, hasta el 30 de junio.

En un comunicado, la propia Delegación ha explicado que esta muestra de 17 imágenes realizadas por una decena de mujeres anónimas reivindica el "trabajo silencioso" de las mujeres con el que se sostienen hogares y comunidades.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha destacado la importancia de visibilizar y reconocer la labor diaria de "muchísimas mujeres que sostienen a sus hogares y comunidades".

Casares ha alabado el papel de las protagonistas y creadoras de este recorrido fotográfico "que construye un diálogo visual que reivindica lo cotidiano".

"Se trata de un proyecto impulsado por la Asociación Consuelo Berges que pone en el centro a mujeres anónimas cuyo día a día está marcado por múltiples tareas familiares, domésticas y de cuidados. Son actividades esenciales para la vida, pero a menudo invisibles o poco reconocidas, que generan una carga emocional y mental que raramente se menciona", ha reivindicado Casares.

Finalmente, el delegado ha puesto en valor a la Asociación Consuelo Berges que lleva más de 30 años trabajando en la defensa de la igualdad y "construyendo feminismo en Cantabria", donde también lucha contra "uno de los mayores problemas de nuestra sociedad que es la violencia de género".