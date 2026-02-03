La exposición 'Saturación Consciente' de Ana Canal estará en Tabacalera hasta el día 27 - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exposición pictórica 'Saturación Consciente', de la pintora catalana Ana Canal, estará disponible en el centro cívico Tabacalera de Santander hasta el día 27 de febrero.

A través de una veintena de composiciones, la artista explora la relación entre la vida urbana y la naturaleza, al poner de relieve sus tensiones, coincidencias y equilibrios posibles.

Con entrada gratuita hasta completar aforo, podrá visitarse de lunes a viernes, en horario 9.00 a 21.00 horas, ha informado el Ayuntamiento.

Se trata de una propuesta que invita a reflexionar sobre la complejidad del mundo contemporáneo y propone al visitante una experiencia inmersiva que refleja un entorno estimulante, que invita a una mirada atenta y consciente dentro del ruido visual que nos rodea.

'Saturación consciente' se caracteriza por el uso de una realidad aumentada, donde la saturación del lienzo y la exageración del color funcionan como metáfora de la sobrecarga sensorial que define nuestra vida actual.

Su inauguración oficial tuvo lugar este lunes y contó con la presencia de personalidades como la alcaldesa, Gema Igual, y la concejala de Participación Ciudadana, Lorena Gutiérrez.

BIOGRAFÍA

Ana Canal, nacida en Granollers (1959), obtuvo la licenciatura de Bellas Artes y el título de profesora de dibujo y pintura, además de los módulos de restauración, diseño, fotografía y comunicación en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge de Barcelona.

Número uno de su promoción, fue becada por el Ministerio a través de la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural.

Además, recibió la Beca de Paisaje en Segovia con su primera exposición en el Torreón de Lozoya y celebró diversas muestras itinerantes por Segovia, Guadalajara, Madrid y Ciudad Real.

Afincada en Santander desde 2007, ha realizado exposiciones individuales en salas como Carmen Carrión, Acuarela, Doctor Madrazo o el Casino.

TABACALERA

Esta es la segunda muestra de la temporada en el centro cívico Tabacalera, tras la protagonizada por Joaquín Besoy en enero, y continuará con otros artistas como Claudia Iza, Verónica Bueno, Yeyo Riancho y Roberto Orallo, en el marco del quinto aniversario de la actividad expositiva de este espacio cultural.

Más de 30.000 personas han visitado las exposiciones de Tabacalera, lo que, para la alcaldesa, "demuestra la consolidación de la apuesta del Ayuntamiento por la cultura de proximidad, el acceso libre a las artes plásticas y la utilización de los centros cívicos como espacios de creación, exhibición y diálogo".

Igual ha agradecido a Canal su disposición a formar parte de esta programación, y ha apuntado que su obra se suma a una línea expositiva que busca ofrecer propuestas diversas, contemporáneas y de calidad, capaces de conectar con públicos distintos y de enriquecer la vida cultural de la ciudad.