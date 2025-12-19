La exposición temporal 'La Pátera de Otañes' del MUPAC se clausura el domingo

Archivo - Inauguración de la muestra.- Archivo - RAÚL LUCIO/ GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

La exposición 'La Pátera de Otañes, una nueva visión', que actualmente acoge el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC) y ha sido organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, se clausurará el próximo domingo 21, en un acto que contará con la presencia del comisario José Ángel Hierro, y el director del museo, Roberto Ontañon.

Esta pieza de la orfebrería romana, que pasará a formar parte de la colección permanente del nuevo museo, fue descubierta en el Pico del Castillo, junto a Castro Urdiales.

La Pátera de Otañes es un pequeño recipiente de plata con partes sobredoradas con oro, de 21 centímetros de diámetro y un peso aproximado de cerca de un kilogramo.

Su cara principal está decorada con escenas en relieve alusivas a una fuente medicinal y a las virtudes curativas de sus aguas. En ella también se muestra la leyenda SALVS V ME RI TA NA, mientras que en el reverso se puede leer la inscripción L P CORNELIANVS, seguida de unos números.

La última vez que esta obra maestra de la orfebrería de época romana estuvo accesible al público fue entre los años 2000 y 2003, cuando formó parte de la colección permanente del MUPAC, en su antigua sede de Puertochico.

Previamente, en 1999 se había exhibido en la exposición 'Cántabros, la génesis de un pueblo', en el Museo Diocesano de Santillana del Mar.

Esta singular pieza pasará a ser un elemento esencial en la colección permanente del nuevo MUPAC, tras la "generosa cesión" de la familia Otañes, propietaria de la misma desde su descubrimiento, en la segunda mitad del siglo XVIII.