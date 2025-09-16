Extinguido un incendio en la fábrica de Cementos Alfa en Mataporquera

Archivo - Planta de Cementos Alfa en Mataporquera - CEMENTOS PORTLAND - Archivo

SANTANDER 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del 112 extinguieron anoche un incendio declarado en la fábrica de Cementos Alfa, en la localidad de Mataporquera (Valdeolea), en el que no hubo heridos.

En el incendio intervinieron dos dotaciones de bomberos, que refrigeraron una chimenea que se encontraba incandescente, en un principio desde fuera y, posteriormente, desde la parte superior.

Además, simultáneamente revisaron y refrescaron un sótano de dos plantas, ha informado el 112 en sus redes sociales.