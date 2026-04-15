Extinguido un incendio en un garaje subterráneo de Castro Urdiales - BOMBEROS DE CASTRO URDIALES

SANTANDER 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Castro Urdiales han extinguido este miércoles el incendio de unos cartones en un garaje subterráneo del municipio.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha recibido el aviso y ha movilizado al servicio de extinción y a la Policía de Castro Urdiales.

Ambos equipos se han trasladado hasta el lugar, donde han localizado el "pequeño" fuego, ubicado en una arqueta, según han informado los bomberos y el 112 a través de sus perfiles en la red social X.