La fachada del MAS se convertirá en un lienzo con sus obras con el audiovisual 'Cascada de color'

Proyección audiovisual sobre la fachada del museo - AYUNTAMIENTO

SANTANDER, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander y Cantabria (MAS) presentará este viernes, 26 de septiembre, la propuesta audiovisual 'Cascada de color'.

Se trata de una experiencia artística de gran formato que desde las 22.30 horas transformará la fachada del edificio en un lienzo dinámico sobre el que obras destacadas de la colección 'dialogarán' con la luz, el movimiento y las nuevas tecnologías.

Durante la proyección de esta propuesta, creada por la compañía Ruido Interno, la fachada del museo se convertirá en una gran cascada de imágenes y colores que evocará la riqueza y diversidad artística de la colección

Esta nueva iniciativa forma parte de la programación 'El MAS en la calle', un conjunto de actividades diseñadas para acercar el museo a la ciudadanía y ampliar la experiencia cultural más allá de sus salas expositivas, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La propuesta es "una invitación a descubrir el patrimonio artístico del MAS desde una mirada diferente", al llevar las obras del museo al espacio público para que puedan ser disfrutadas por los ciudadanos.

Parte de una selección de cuadros pertenecientes a la colección del museo, cuyas formas, colores y atmósferas han servido de inspiración para la creación de una experiencia concebida específicamente para la arquitectura de la fachada.

Gracias a técnicas de videomapping y adaptación de contenidos audiovisuales a superficies arquitectónicas, "las pinturas abandonan temporalmente el marco para expandirse sobre el edificio y generar una narrativa visual inédita".

"Queremos que la cultura salga a la calle, sorprenda a quienes pasean por la ciudad y genere nuevas formas de acercamiento al arte", ha señalado la concejala del área, Noemí Méndez.