La Facultad de Ciencias luce "nueva piel" y es más accesible y sostenible tras obras por 4,8 millones

La Presidenta De Cantabria, María José Sáenz De Buruaga, Inaugura Las Obras De Mejora De Eficiencia Energética Y Accesibilidad. - GOBIERNO

SANTANDER, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Ciencias de la Universidad de Cantabria luce "nueva piel" tras la obra acometida para mejorar la eficiencia energética, sostenibilidad y accesibilidad de este edificio y que ha supuesto una inversión global cercana a los 4,8 millones de euros.

Los trabajos ejecutados se han prolongado durante casi dos años y han permitido renovar la imagen y la fachada del inmueble, construido en 1972 y que presentaba un "deficiente" estado.

Se ha actuado sobre 14.000 metros cuadrados y la obra se ha centrado en la instalación de fachada ventilada, la mejora de los 5.800 metros cuadrados de cubierta que carecía de aislamiento, los forjados sanitarios para garantizar que la envolvente térmica fuera continúa, la sustitución del 20 por ciento de la carpintería que faltaba por renovar y el cambio de los fluorescentes por luminarias LED con regulación automática..

Con ello, se reducirá un 38 por ciento el consumo energético, tanto en calefacción como iluminación, y un 40% las emisiones de CO2, al tiempo que se gana en confort térmico, entre otros aspectos. Con todo, la calificación energética ha subido de 'D' a 'B'.

La obra, llevada a cabo por Elecnor y que ha incluido además la instalación de un ascensor, ha contado con más de 3 millones aportados por el Gobierno regional, a través de los fondos europeos Next Generation, y el resto ha sido cofinanciado por la UC a través del plan específico de obras que también cuenta con el apoyo financiero del Ejecutivo autonómico, a través del contrato programa.

Ha sido inaugurada este miércoles en un acto en el que han intervenido el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, y la rectora de la UC, Conchi López, que ha destacado la "magnitud" de la actuación en este edificio "histórico" del campus.

A la cita han asistido asimismo los consejeros de Educación y Fomento, Sergio Silva y Roberto Media, respectivamente; el delegado del Gobierno, Pedro Casares; el decano de la Facultad, Luis Alberto Fernández, y profesores.

El ministro ha elogiado la "cara nueva" y la imagen renovada que ofrece tras las obras este edificio levantado hace más de medio siglo, y que es un "icono" del campus y ahora también para la mejora de la eficiencia energética en Cantabria, en palabras de su presidenta.

Tanto Torres como Buruaga han coincidido al resaltar que la actuación acometida en la UC ha supuesto un ejemplo "modélico" de colaboración administrativa: "En los tiempos que corre es muy gratificante poder ser ejemplo de colaboración y cooperación entre administraciones", ha expresado la jefa del Ejecutivo.

Algo que igualmente ha sido valorado la rectora, porque "nos hace ganar a todos como sociedad" ya que permite "sacar adelante proyectos estratégicos".

RUMBO DEL CAMBIO Y LA TRANSFORMACIÓN.

La presidenta ha asegurado también que esta obra "resume perfectamente cuál es el rumbo del cambio y la transformación" que el Gobierno quiere para Cantabria, basado en "el conocimiento, la modernización de las infraestructuras públicas, la sostenibilidad y la confianza en nuestra comunidad universitaria".

"Queremos una Cantabria que compita desde el talento, que crezca desde la innovación y genere actividad económica, empleo y nuevas oportunidades", ha destacado la jefa del Ejecutivo que ha garantizado el compromiso del Gobierno con la universidad pública "como lo ha hecho desde el primer momento" con el contrato programa plurianual 2025-2027 que garantiza a la UC financiación y estabilidad.

Ha destacado, además, que este 2026 la universidad cántabra recibirá 103 millones de euros más que en 2023, es decir, 5,3 millones de euros de incremento, y es actualmente la primera universidad en inversión pública por alumno hasta los 11.500 euros por alumno y curso.

"Nuestro objetivo no es otro que apuntalar este liderazgo", ha asegurado Buruaga, que se ha referido en este marco a los nuevos programas Concha Espina, que por primera vez aporta matrícula gratuita para las personas empadronadas en Cantabria, y al Programa María Blanchard para reconocer el mérito académico y el esfuerzo como elemento de equidad.

"Aspiremos a todo, seamos ambiciosos, sanamente egoístas para intentar conseguirlo máximo (...) en ese rumbo de transformación y cambio hacia un futuro con más y mejores oportunidades para esta tierra", ha defendido la presidenta.

Finalmente, el titular de Política Territorial, que ha trasladado un saludo de su compañera de Vivienda, Isabel Rodríguez, pues no ha podido asistir al acto, también ha tenido palabras de ánimo para los estudiantes que estos días se enfrentan a los exámenes de la PAU.