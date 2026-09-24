Fallece un operario de grúa y el conductor de un camión en el accidente de la A-67 en Aguilar hacia Santander

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PALENCIA/SANTANDER 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un operario de grúa y el conductor de un camión han fallecido esta tarde en un accidente en la Autovía de la Meseta A-67 en Aguilar de Campoo (Palencia) hacia Santander.

Ha sido el vuelco del camión el que ha alcanzado al operario que, en esos momentos, estaba realizando labores de retirada de otro vehículo en la vía, ha informado la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

El conductor del camión había quedado atrapado en el vehículo y ha sido excarcelado por los servicios de emergencia.

La vía se encuentra cortada en ambos carriles en sentido Santander y la circulación se ha desviado hacia la N-611 por la salida 109.

Además, se ha procedido a redirigir hacia esa misma salida a los vehículos que habían quedado embolsados entre los puntos kilométricos 109 y 111 como consecuencia del corte de la autovía por el siniestro.

Los hechos se han producido a las 18.04 horas, momento en el 1-1-2 ha dado aviso a Guardia Civil de tráfico, Policía Local de Aguilar de Campoo, a Bomberos de Diputación y a Emergencias sanitarias -Sacyl.