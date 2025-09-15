Fallece también el copiloto del accidente mortal de este sábado en Suances

El hombre, de 65 años, había resultado herido grave en el sinistro, en el que murió en el acto el conductor de 79 años

SANTANDER, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El hombre que viajaba de copiloto junto al conductor que murió este sábado en un accidente en Cortiguera (Suances) también ha fallecido, según ha podido confirmar Europa Press.

El accidente tuvo lugar sobre las 10.35 horas en el punto kilométrico 4,400 de la carretera autonómica CA-132, cuando el conductor, un hombre de 79 años, perdió el control del vehículo, se salió de la vía y colisionó contra una edificación, según informó la Delegación del Gobierno.

En el siniestro falleció en el acto el conductor, mientras que el copiloto resultó herido grave y fue evacuado por una ambulancia del 061 al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde, finalmente, también ha muerto.