Una familia de El Bocal se persona en la causa mientras Ayuntamiento, Costas y 112 recopilan la información requerida

Servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos, a 3 de marzo de 2026, en Santander, Cantabria (España).- Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos una familia de los siete jóvenes afectados por la tragedia de la pasarela costera de El Bocal de Santander se ha personado en la causa judicial abierta por este suceso, al igual que por ahora ha hecho también el Ayuntamiento -como responsable civil-.

Entre tanto, a la espera de si más allegados de las víctimas -seis fallecidos y una herida grave- o administraciones -como Costas- se personan, esta Demarcación y el Consistorio recopilan la documentación requerida por la magistrada que instruye el caso, al igual que hace el 112.

En concreto, la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha preguntado al Servicio de Emergencias del Gobierno regional si ha habido más llamadas alertando del mal estado de la infraestructura que colapsó a raíz del fallido proyecto de la senda -se paralizó por la oposición ciudadana- y, en ese caso, que aporte los audios.

"Como no podría ser de otra manera, desde el Servicio de Emergencias de Cantabria se está recopilando toda la información solicitada y se dará traslado a la autoridad judicial para el cumplimiento de sus requerimientos", han indicado a Europa Press desde el 112.

Y es que el día antes del suceso, un vecino de la zona avisó a Emergencias del estado del puente y del peligro que a juicio de este hombre entrañaba, aviso que se trasladó a la Policía Local sin que la agente que descolgó el teléfono gestionara la incidencia.

Por ello, el Ayuntamiento, y en base al informe que solicitó a la Jefatura del Cuerpo, ha aprobado incoar expediente disciplinario a esta policía, aunque se ha suspendido la tramitación del mismo hasta que haya resolución judicial sobre el asunto.

De momento, y según ha podido saber esta agencia por fuentes conocedoras de su situación, la agente -citada en calidad de investigada para declarar ante la jueza el 27 de marzo- no está en su puesto de trabajo, ya que se encontraría de baja laboral tras lo ocurrido en El Bocal.

ANTES DEL MARTES 17 DE MARZO

Por lo demás, el Ayuntamiento está "preparando" para aportar "a la mayor brevedad" la documentación judicial solicitada sobre la senda costera, relacionada con expedientes administrativos e informes técnicos del proyecto de construcción y ejecución, y también sobre conservación y mantenimiento de los elementos de este paseo marítimo, que va desde el faro de Cabo Mayor hasta La Maruca. El Consistorio tiene de plazo para entregarlo hasta el próximo martes, 17 de marzo.

De igual modo, Costas recibió la petición formal de esa misma documentación por parte de la jueza el lunes, 9 de marzo, vía oficio a la Demarcación de Costas, y están recopilando "todo" lo requerido, y que igualmente se prevé entregar en el periodo de tiempo dado.

Todas estas diligencias se enmarcan dentro de las primeras que ha decidido la jueza encargada de la instrucción tras recibir, a mediodía del viernes, el "detallado y minucioso" atestado elaborado "en tiempo récord" por agentes de las brigadas provinciales de Policía Judicial y Científica del Cuerpo Nacional en Cantabria.

TESTIGOS Y PRECINTO DE LA PASARELA

En una providencia, la jueza acordó la citación de distintas personas el próximo 27 de marzo, entre ellas la agente investigada, pero también testigos, como los dos ciclistas que alertaron del suceso, el vecino que realizó la llamada al 112 el día antes, la operadora del Servicio de Emergencias que trasladó la incidencia a la Policía Local y los dos agentes de Policía Nacional que realizaron la inspección ocular tras el accidente.

En relación a la pasarela siniestrada, la magistrada pidió que se mantenga el precinto y exigió la colocación de barreras físicas para evitar todo acceso a la misma. Y además, requirió a Costas y al Ayuntamiento que se abstengan de realizar cualquier manipulación, traslado o alteración de la instalación.

Junto a todo lo anterior, realizó el ofrecimiento de acciones a los familiares de las víctimas mortales, así como a la única superviviente por si desean personarse en la causa. Y una de las familias ya se ha personado en la causa.