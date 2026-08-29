La familia de Vicente Miera dona varias fotografías suyas a la S.D. Nueva Montaña para que sean expuestas en su campo

Acto de donación de las fotografías de Vicente Miera a la S.D. Nueva Montaña - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La familia del histórico futbolista y entrenador Vicente Miera ha donado a la Sociedad Deportiva Nueva Montaña varias fotografías suyas con el objetivo de que permanezcan expuestas en el ambigú del campo municipal que lleva su nombre.

El acto de donación ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Santander con motivo de la próxima inauguración de la reforma de esta instalación deportiva. En él la familia y el club han firmado un documento que garantiza la exposición de las imágenes cedidas y su conservación en óptimas condiciones.

La alcaldesa, Gema Igual, ha asistido a la donación y ha recibido en el Consistorio a Vicente Miera, acompañado por su familia y representantes del Nueva Montaña, en un encuentro en el que también ha participado la concejala de Deportes, Beatriz Pellón.

Durante la visita, Igual ha agradecido la donación a la familia y ha puesto en valor la figura de Miera, uno de los grandes referentes del deporte y del fútbol en Cantabria.

Además, durante la recepción, la mujer de Vicente Miera ha formalizado la cesión de las imágenes al club y, en presencia de la alcaldesa y de la responsable municipal de Deportes, la familia y los representantes de la entidad han firmado un documento de recepción por el que el Nueva Montaña se compromete a mostrar las fotografías en las instalaciones deportivas, custodiarlas adecuadamente y mantenerlas en óptimas condiciones de conservación.

"Quiero agradecer especialmente a Vicente y a su familia este gesto de generosidad con el Nueva Montaña, porque permitirá que una parte de su historia personal y deportiva permanezca precisamente en el lugar que lleva su nombre y en el barrio en el que comenzó su relación con el fútbol", ha destacado Igual.

En este sentido, la alcaldesa ha considerado que la donación contribuirá también a acercar la figura de Miera a las nuevas generaciones de jugadores que utilizan las instalaciones.

"Queremos que los niños y jóvenes que entrenan y compiten en este campo sepan quién es Vicente Miera, conozcan su extraordinaria trayectoria y sean conscientes de que uno de los grandes nombres del fútbol español dio aquí sus primeros pasos", ha afirmado.

RENOVACIÓN INTEGRAL DEL CAMPO

La recepción ha tenido lugar días antes de la inauguración de los trabajos de renovación del campo municipal Vicente Miera, una actuación que cuenta con una inversión de 578.750 euros y que permite modernizar unas instalaciones inauguradas en 2011 y utilizadas de forma habitual por el fútbol base de la ciudad.

Según ha detallado el Ayuntamiento en nota de prensa, la intervención ha tenido como eje principal la renovación del firme y del césped artificial, junto con la adecuación de las dimensiones del terreno de juego a la normativa vigente y la mejora de los pasillos laterales y frontales de seguridad.

También se ha actuado sobre el cierre metálico y se ha modernizado el equipamiento deportivo, con intervenciones en porterías y banquillos y la incorporación de un videomarcador.

El terreno de juego principal ha quedado adaptado a unas dimensiones de 90 por 59 metros, con márgenes de seguridad adecuados, y se ha mantenido su configuración para fútbol 11 y dos campos de fútbol 7.

Además, se ha instalado una red de protección en el fondo sur para incrementar la seguridad entre el campo principal y el secundario.

La actuación ha permitido igualmente mejorar la red de drenaje para facilitar la evacuación del agua durante los episodios de lluvias intensas y sustituir los seis aspersores del sistema de riego, que procedían de la construcción original de la instalación.

A estas mejoras se suma la modernización del alumbrado, mediante la sustitución de los anteriores proyectores por tecnología LED y su nueva orientación para conseguir una iluminación más adecuada y homogénea, así como la renovación de puertas y radiadores en los vestuarios situados bajo el graderío.

"Hemos aprovechado esta actuación para realizar una puesta al día completa del Vicente Miera y prolongar la vida útil de unas instalaciones con una enorme actividad, ofreciendo mejores condiciones al Nueva Montaña y al resto de equipos y deportistas que las utilizan", ha explicado la alcaldesa.

Finalmente, ha agradecido también a la S.D. Nueva Montaña el trabajo que desarrolla en favor del fútbol base y su compromiso con la conservación y exposición de las fotografías cedidas por la familia.

"Con esta donación reforzamos todavía más la unión entre Vicente Miera, su familia, el club y un campo que lleva quince años recordando a todos los que pasan por él que uno de los grandes del fútbol español comenzó precisamente aquí, en Nueva Montaña", ha concluido.