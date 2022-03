Las familias de las niñas de Aguilar ven "insuficientes" las investigaciones durante el secreto del sumario

Sus abogados van a pedir a la jueza que instruye el caso la práctica de nuevas diligencias y otras que ya fueron planteadas

Los representantes legales de las familias de las niñas de Aguilar de Campoo desaparecidas hace treinta años en Reinosa consideran "insuficientes" las actuaciones practicadas en los más de cinco meses de duración del secreto de sumario tras la reapertura del caso, el pasado verano con motivo de una nueva línea de investigación.

Así, el despacho que asiste a los familiares de Manuela Torres y Virginia Guerreo, a las que se vio por última vez en abril de 1992 cuando hacían auto-stop para regresar de la localidad cántabra a la palentina, van a presentar ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cervera de Pisuerga un escrito de alegaciones con la práctica de nuevas diligencias relacionadas con las pesquisas realizadas hasta ahora.

Y también, van a reiterar otras que ya fueron planteadas en el Informe Criminológico presentado con anterioridad ante la juez titular, que acordó la reapertura del caso en junio de 2021.

Los abogados de los allegados de las víctimas confían en que dichas diligencias sean autorizadas para "poder así acercarnos, definitivamente, a los hechos que dieron lugar a la desaparición de Manuela y Virginia, y al autor o autores implicados en dicha desaparición", y saber qué ocurrió, que es el objetivo de esta parte, según señalan en un comunicado remitido a los medios.

Lo han enviado este viernes, un día después de trascender que la Guardia Civil ha rastreado un total de más de 7.400 vehículos Seat 127 desde la reapertura de las diligencias de investigación por la jueza titular, meses después de que una mujer alertara en un programa de televisión de que un año antes de la desaparición de ambas menores, de 13 y 14 años, y en la misma zona, había escapado de un varón a cuyo Seat 127 blanco se había subido.

Desde que se retomaron las actuaciones, cuyo secreto fue levantado la semana pasada por la magistrada, la Benemérita ha inspeccionado un total de 7.414 coches de ese mismo modelo y marca en seis provincias, 68 de ellos en la misma zona en la que las Virginia y Manuela vistas por última vez.

Entre las pesquisas realizadas figura además la toma de declaración por parte de los agentes al propietario del 127 al que se subió la denunciante --que curiosamente no es blanco, sino de color marrón--. Si bien fue plenamente identificado, ha sido desvinculado del caso tras haber sido incluso 'pinchado' su teléfono y la instalación de un dispositivo de seguimiento en su actual turismo.

Las investigaciones desde entonces han llevado al instituto armado a hacer lo propio, con la toma de declaración, escuchas telefónicas e instalación de dispositivos de seguimiento en sus vehículos a las tres personas que en su momento fueron también investigadas por estos hechos, pero igualmente sin resultado alguno.

"UN GOLPE DE SUERTE"

El letrado de la acusación popular ejercida por la Asociación Clara Campoamor, Luis Antonio Calvo, en declaraciones a esta agencia, calificaba de "exhaustiva" la investigación realizada ahora y la que se efectuó en su momento.

"Se confirma que se hizo en su día lo que estuvo en nuestra mano. Ojalá que el resultado nos hubiera permitido saber qué ocurrió a los dos niñas, sobre todo porque fue nuestro primer caso y lo tenemos clavado. De hecho, logramos que el caso no se cerrara, se hizo lo indecible para localizarlas y averiguar qué les pasó", recordaba el abogado, que teme que no se logre esclarecer el caso de no ser por un "golpe de suerte" o un "arrepentimiento de alguien y declare" lo que ocurrió.

SECRETO DE SUMARIO

Desde que se reabrió la causa, en junio del año pasado, la magistrada había venido prorrogando el secreto de las actuaciones por periodos de un mes, salvo en la última ocasión, cuando lo acordó solo por veinte días más.

Y en la anterior vez, lo decretó para todas las partes personadas -las familias y la Asociación Clara Campoamor- a excepción de la Fiscalía, que continuó así informada junto a la jueza de las averiguaciones de la Guardia Civil palentina.

REAPERTURA DEL CASO

La reapertura del caso se decidió por una nueva línea de investigación surgida a raíz de la difusión, en febrero del año pasado, de una información en un programa de televisión recordando esta desaparición y solicitando colaboración ciudadana.

A partir de esa noticia se produjo una llamada de una mujer a la que, un año antes de la desaparición de Virginia y Manuela, había sucedido algo parecido, también cuando hacía autostop en compañía de una amiga con la que regresaba de unas fiestas.

Sin embargo, en aquella ocasión ambas lograron escapar del vehículo -de las mismas características en el que al parecer se subieron Virginia y Manuela cuando fueron vistas por última vez-, aunque no denunciaron nada porque al igual que las menores de Aguilar habían salido de casa sin el permiso de sus padres.

Ahora, casi tres décadas después de lo ocurrido y tras ver el citado programa de televisión, esa mujer decidió denunciar los hechos ante la Guardia Civil y se acordó así la reapertura de las actuaciones judiciales.

El auto por el que se retomaron las pesquisas se acompañó de otras diligencias, como un mandamiento para verificar la versión de esa testigo y para la identificación de posibles sospechosos que tuvieran relación con lo ocurrido, todo ello en el marco de la investigación reabierta y que continúa su curso.

Así, el 29 de julio de 2021 la juez emitió una providencia en la que remitía a la Guardia Civil todos los datos recabados e instaba al Instituto Armado a seguir investigando.