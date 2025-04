Familias del Pedregal se concentran ante el Gobierno y le culpan del cierre del colegio: "Educación no es especulación"

Lamentan que "el diálogo no está fluyendo" y no se están valorando sus argumentos

SANTANDER, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Varias familias del colegio público El Pedregal de Castro Urdiales se han concentrado este jueves ante la sede del Gobierno de Cantabria para protestar contra el cierre anunciado del centro, del que culpan al Ejecutivo (PP), al que también acusan de falta de diálogo.

"Para nosotros está clarísimo que es el Gobierno de Buruaga el que está haciendo esto" y está "poniendo de excusa" que la Fundación Barquín Hermoso ha decidido no prorrogar la cesión del edificio en el que se ubica, pero "el centro tiene una vida y es independiente del edificio", ha subrayado la representante del AMPA, Irene Traba, que entiende que "tendrían que haber buscado alternativas, haber dado opciones" que "en ningún momento se han puesto sobre la mesa".

Lo ha dicho así en declaraciones a los medios durante la concentración, iniciada sobre las nueve de la mañana ante la sede gubernamental de Peña Herbosa en Santander y en la que han participado en torno a una treintena de personas, arropadas por algunos representantes del PSOE y de Cantabristas y por los responsables del área de educación de varios sindicatos.

Tras una pancarta con el lema 'CEIP El Pedregal no se cierra. La Educación pública no se vende, se defiende', y varios vestidos con camisetas con la inscripción 'Tenemos historia, tenemos futuro', los afectados han protestado con silbatos, campanos e instrumentos a las puertas del Ejecutivo, donde como cada jueves se celebra la reunión del Consejo de Gobierno. "Venimos a que nos escuchen todos".

Allí, han coreado proclamas como 'Educación, no especulación', 'Queremos presente, queremos futuro', 'Familias luchando estamos enseñando' o 'El Pedregal no se cerrará'.

También, varias dirigidas a la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga, y al consejero de Educación, Sergio Silva, como 'Silva culpable, Buruaga responsable' o 'Silva, escucha, El Pedre está en lucha'.

Con esta concentración y las que protagoniza los domingos en Castro Urdiales, el AMPA quiere dar voz a "sus razones" contra el anunciado cierre del centro, pues asegura que algunos argumentos, como el crecimiento que ha experimentado en los últimos años el centro o los reconocimientos que ha obtenido, "en ningún momento han pesado sobre la mesa".

"Hemos dado una respuesta conjunta a la que tampoco se nos ha contestado". "Tampoco es que el diálogo esté fluyendo", ha lamentado la representante del AMPA, que ha señalado que, si bien es cierto que Educación les citó para informarles de la situación la misma semana que al equipo directivo, simplemente era "para comunicar una decisión" ya tomada.

No obstante, Traba ha incidido en que el cierre del Pedregal es "una intención" y hasta el momento "no hay absolutamente ninguna resolución oficial". Aún así, Educación ya ha remitido a las familias una carta en la que insta a aceptar un centro alternativo en un plazo máximo de 10 días, si bien algunas "a día de hoy todavía no la han recibido".

Traba coincide en que, como ha dicho el consejero de Educación, habría unas 300 plazas libres en los centros de Castro Urdiales "si sumamos" todas, pero ha advertido que éstos "no están vacíos, muchos han tenido que desdoblar cursos" y tienen ocupadas aulas como las de música o las de usos múltiples. Además, opina que "mantener las ratios al tope es un riesgo que no se puede correr teniendo ahora el privilegio de poder tenerlos como están".