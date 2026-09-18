Faro Santander amplía la muestra de la colección del Banco con obras de Picasso, Goya o María Blanchard

Retrato de de Goya a Valentín Bellvís de Moncada y Pizarro expuesto en Faro Santander. - EUROPA PRESS

SANTANDER 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Faro Santander inaugurará este viernes, 18 de septiembre, una nueva exposición de la Colección del Banco, que protagonizan diferentes bodegones y retratos de Picasso, Goya o María Blanchard.

En ella, que alberga una de las salas de la cuarta planta, el público podrá contemplar también obras de Miquel Barceló o José María Sicilia, además de piezas de artistas españoles del siglo XX.

La comisaria de la exposición 'Obras Maestras de la Colección Banco Santander', Lola Jiménez Blanco, ha destacado que en esta sala --que no se ha abierto al público hasta ahora por los actos conmemorativos de la inauguración del museo-- gana un peso más fuerte el objeto.

Y es que, ha explicado que la muestra, que abarca cinco siglos de historia, trata de hacer ver al espectador la importancia que tuvo el bodegón en otras épocas.

"En esta exposición se puede jugar de manera libre con épocas y formatos diferentes. No hay diferencia entre arte pasado y presente, al fin y al cabo todo es arte", ha destacado.

La exhibición comienza con lo contemporáneo, ya que al entrar en la sala dan la bienvenida las obras de Barceló y Sicilia. Posteriormente, se pueden apreciar piezas de diferentes artistas españoles del siglo pasado entremezcladas con pinturas barrocas.

Mientras que una obra maestra de Zurbarán hace de bisagra con los retratos de Goya, Picasso o María Blanchard, entre otros.

Jiménez Blanco ha explicado que la exposición de esta sala es una continuación de los otros dos espacios de la cuarta planta.

Así, ha recordado que en la primera de las salas se puede observar una exposición acerca de lo sagrado, lo religioso y lo espiritual, mientras que en la sala central, pese a haber un cuadro Rubens, predomina la escultura.

"La colección es un repositorio de imágenes muy potentes; queremos que luzca para públicos de todo tipo", ha concluido la comisaria, que ha puntualizado que en toda la planta hay un total de unas 80 obras.