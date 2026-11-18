Archivo - Retrato de de Goya a Valentín Bellvís de Moncada y Pizarro expuesto en Faro Santander. - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Faro Santander ha superado los 100.000 visitantes en sus primeros dos meses de vida, ya que desde su inauguración, el 8 de septiembre, el nuevo museo se ha convertido en un punto de encuentro en torno al arte, la cultura y la tecnología, con una respuesta del público "que supera las previsiones iniciales".

En un comunicado, el centro cultural ha señalado que, junto a la afluencia de visitantes, destaca el crecimiento de la comunidad +Faro, que reúne ya a más de 25.000 personas, y la participación de más de 10.000 personas en su programación cultural y educativa.

En este sentido, ha señalado que uno de cada cuatro visitantes ha decidido formar parte de +Faro, una señal de la capacidad del proyecto para establecer una relación continuada con su público más allá de la visita puntual.

Así, ha afirmado que el crecimiento de +Faro refleja el deseo de los visitantes de incorporar el museo a su vida cultural y participar de manera estable en sus exposiciones, actividades y propuestas.

A su juicio, estas cifras dan cuenta de la acogida del proyecto y su capacidad para conectar con públicos diversos desde sus primeros meses de actividad.

Y es que, una vez finalizado el periodo inaugural de acceso gratuito, la afluencia de público se ha mantenido "elevada y estable".

"La respuesta del público en estos primeros meses ha sido extraordinaria. Queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que han venido a conocernos, que han participado en nuestras actividades y que están haciendo suyo Faro Santander. Alcanzar los 100.000 visitantes en apenas dos meses confirma el interés que ha despertado el proyecto y refuerza nuestra voluntad de contribuir, desde Santander y Cantabria, al panorama cultural nacional e internacional", ha afirmado el director de Faro Santander, Daniel Vega.

La actividad de Faro, según la organización, se ha extendido más allá de sus salas de exposiciones, puesto que en estos primeros meses, más de 10.000 personas han participado en conciertos, conversaciones, talleres familiares e infantiles, visitas y otras propuestas culturales y educativas.

La programación dirigida a la infancia también ha ocupado un lugar destacado en la actividad de Faro Santander. Miles de niños han disfrutado de Llamita, un espacio de experimentación lúdica y artística que invita al aprendizaje a través del juego y que contribuye a sumar Faro Santander en la oferta de ocio cultural y familiar en la ciudad.

A estos se suman los más de 1.000 estudiantes de diferentes niveles de enseñanza que han visitado el espacio a través del programa educativo que se puso en marcha el 1 de octubre.

La programación dirigida a la infancia ocupa un lugar destacado en la actividad de Faro Santander. Miles de niñas y niños han disfrutado de Llamita, un espacio vivo de experimentación lúdica y artística que invita al aprendizaje a través del juego y que contribuye a sumar Faro Santander en la oferta de ocio cultural y familiar en la ciudad.

Por último, el museo ha destacado que la programación inaugural es otro de los principales atractivos de Faro Santander, debido a que sus cuatro propuestas permiten recorrer cinco siglos de historia del arte, acercarse a uno de los grandes conjuntos del arte mexicano del siglo XX, descubrir la relación de Leonora Carrington con la ciudad y explorar la historia del edificio que alberga el museo.