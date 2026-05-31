'Faustino' Gana El XXVII Festival De Cortometrajes De Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

'Faustino', dirigido por el madrileño Germán Mairen, ha resultado ganador de la Estela Dorada del jurado a mejor cortometraje del XXVII Festival de Cortometrajes de Torrelavega 'Torre en Corto 2026', que le proporciona acceso directo a la carrera por el Premio Goya y un premio de 5.000 euros.

El jurado profesional, compuesto por Rosa Echevarría, Jesús Frías, Luis González Narbona, Clara Moralejo e Iván Fernández Bores, ha premiado 'Faustino' por ser una comedia negra que aborda el abandono en el teatro a personas mayores, cuyo peso narrativo recae en el protagonista, Carlos Manuel Díaz, quien ha conseguido la Estela Plateada a la mejor interpretación masculina, dotada con 1.500 euros.

Mientras tanto, la mejor actuación femenina ha recaído en Mamen García, actriz de 'El revisor', dirigida por el mago Jandro, que también ha recibido la Estela Dorada del jurado joven, dotado con 1.500 euros.

El Teatro Municipal Concha Espina (TMCE) ha acogido este sábado la gala de entrega de los galardones del certamen de la Concejalía de Cultura, que ha otorgado a 'Tenéis que verlo', dirigido por Nacho Solana, la Estela Dorada a mejor cortometraje cántabro, dotada con 2.000 euros.

Por su parte, Rubén Guindo Nova ha repetido por segunda edición consecutiva como vencedor del premio Américo Gutiérrez a la mejor dirección, dotado con 1.500 euros, por 'Montecarlo 67'.

'Abril, hoy no es invierno', dirigida por Mabel Lozano -ganadora del premio por segunda vez desde 2023-, ha conseguido la Estela Dorada a mejor cortometraje documental, dotada con 1.500 euros. Este trabajo cuenta con la cofinanciación del Ayuntamiento de Santander, algo que para la organización del Festival certificar "el excepcional estado de forma de la creación regional".

Por su parte, 'El fantasma de la quinta', de James A. Castillo, se ha alzado con la Estela Dorada a mejor corto de animación, dotada con 1.500 euros.

Más allá, la Estela Dorada del público, dotada con 1.500 euros, ha sido para 'In Memoriam', dirigido por César F. Calvillo y Teresa Bellón.

El jurado joven ha decidido que su Estela Dorada, dotada con 1.500 euros, sea para 'El revisor', del mago Jandro.

Asimismo, la actriz Assumpta Serna ha recibido de la concejala de Cultura, Esther Vélez, el premio homenaje Demetrio Pisondera, que reconoce su trayectoria profesional de más de 40 años en cine, teatro y televisión, y su hondo compromiso con el audiovisual en formato corto.

'Torre en Corto 2026' ha contado con una gran respuesta de público en todas sus sesiones, en las que el audiovisual cántabro ha vuelto a tener un papel preponderante, con una nueva edición de 'La noche del Cortometraje Cántabro', donde se proyectaron los mejores trabajos regionales junto a una charla con los espectadores.