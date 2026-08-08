La Federación de Salvamento y Socorrismo homenajea a su expresidente José Abascal por su trayectoria y vocación

Homenaje a José Abascal - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Cántabra de Salvamento y Socorrismo ha homenajeado en la tarde noche de este viernes a su antiguo presidente, José Abascal, en reconocimiento a su trayectoria profesional y su vocación de servicio público, tras "toda una vida" dedicada al salvamento deportivo y la formación de profesionales y deportistas en este ámbito.

El acto ha tenido lugar en la celebración del 35º Torneo de Salvamento 'Playa del Sardinero', que, desde esta edición, lleva el nombre de Abascal, y que se ha desarrollado en la Primera, donde se han dado cita deportistas de todas las categorías, desde alevines a profesionales.

Al evento ha acudido la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, quien ha destacado la dedicación durante décadas de José Abascal al frente de numerosas iniciativas relacionadas con el salvamento y el socorrismo, especialmente, la "estrecha" relación que consiguió en su condición de presidente de la Federación con el Gobierno de Cantabria, que ha contribuido "a consolidar una colaboración basada en el compromiso para mejorar y reforzar la seguridad de los ciudadanos".

"Hay que recordar que, desde hace más de quince años, la Federación Cántabra de Salvamento y Socorrismo viene colaborando con el Ejecutivo tanto en el ámbito de la protección civil como en el de la formación especializada, una labor que ha resultado fundamental para reforzar la capacitación de socorristas, agentes de policía local, y equipos de rescate, además de desarrollar una importante labor de divulgación entre los escolares de la región", ha destacado la consejera.

En este sentido, ha agradecido la contribución de la entidad a la formación en prevención y seguridad y ha destacado que estas iniciativas "ayudan a fortalecer la autoprotección de la ciudadanía y reducir las situaciones de emergencia".

La Consejería de Presidencia destina al convenio con la Federación Cántabra de Salvamento y Socorrismo 10.000 euros anuales.

En el acto de homenaje también han participado la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el actual presidente de la Federación Cántabra, Juan Manuel Gómez Fernández-Cavada, y el de la Española, Samuel Gómez.

SIMULACROS DE RESCATE Dentro del desarrollo de esta prueba deportiva, y de manera excepcional, se han realizado varios ejercicios de rescate.

En el primero ha participado el helicóptero del Ejecutivo autonómico, que ha consistido en un simulacro de rescate a una persona en el agua y que ha recibido los primeros auxilios por una moto de agua.

El rescatador ha realizado una maniobra de doble izado, y tras valorar la situación del herido, ha sido depositado en la playa para su posterior traslado en ambulancia.

El segundo ejercicio ha corrido a cargo de la aeronave de Salvamento Marítimo, que ha realizado otro simulacro de rescate por accidente en una embarcación, y ha contado con la colaboración de Cruz Roja.

CAMPEONATO VETERANO

El 35º Torneo de Salvamento Rescue 'José Abascal' es una de las pruebas de esta disciplina más importantes de cuantas se celebran al año, y se ha consolidado como el torneo de salvamento más antiguo de España que se ha desarrollado de forma continuada.

En esta edición recupera y pone en valor sus dos raíces: la competición deportiva para aficionados y federados, y la competición de profesionales de distintas disciplinas con especialización en salvamento acuático, ha indicado el Gobierno en nota de prensa.

Las pruebas específicas de la competición en playa se dividen según la modalidad y el reglamento deportivo oficial de aguas abiertas de la disciplina.