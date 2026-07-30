FELISA consolida su crecimiento con cifras récord de participación y ventas

Inauguración de FELISA - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha realizado una valoración muy positiva de la 45 Feria del Libro de Santander y Cantabria (FELISA 2026), cuyos datos reflejan un crecimiento en prácticamente todos sus indicadores, con un incremento récord de ventas, participación en las actividades y asistencia de público.

Según el balance presentado por la organización, del que ha informado este jueves el Ayuntamiento, la feria reunió a 20 expositores, desarrolló 80 actividades culturales, contó con la participación de 60 autores nacionales e internacionales y congregó a más de 14.000 asistentes a su programación, mientras que la afluencia superó incluso las 135.000 visitas según las estimaciones de los organizadores. Asimismo, las ventas crecieron un 21,65% respecto a la edición anterior.

La responsable municipal ha subrayado que estos resultados demuestran que FELISA es hoy "uno de los grandes acontecimientos culturales de la ciudad y un referente nacional", gracias a un modelo basado en la colaboración entre administraciones, librerías, editoriales, entidades culturales y un equipo organizador que ha realizado un trabajo "extraordinario".

Para Méndez, estos datos confirman que la apuesta del Ayuntamiento por la cultura como motor de ciudad genera un importante retorno social, cultural y económico.

"Desde el Ayuntamiento de Santander acompañamos este proyecto porque creemos en una feria abierta, participativa y de calidad, que acerca la literatura a todos los públicos y contribuye a dinamizar el centro de la ciudad. Los resultados obtenidos demuestran que ese esfuerzo compartido merece la pena", ha afirmado.

La edil ha recordado que el Consistorio colabora con FELISA tanto mediante su aportación económica como facilitando numerosos recursos municipales relacionados con la logística, el montaje, la limpieza, el suministro eléctrico, el mobiliario urbano y otros servicios necesarios para el desarrollo del evento, como la Banda Municipal de Música o la Red de Bibliotecas de Santander con su espacio de dinamización infantil.

En este sentido, ha destacado que la coordinación entre los distintos servicios municipales y la organización ha sido fundamental para que la feria volviera a desarrollarse "con absoluta normalidad" para ofrecer la mejor experiencia posible tanto a participantes como a visitantes.

Méndez también ha querido trasladar su reconocimiento al equipo organizador de FELISA y a todas las personas que hacen posible cada edición.

Finalmente, ha señalado que el Ayuntamiento continuará apoyando el crecimiento de la feria, "un proyecto cultural que proyecta la imagen de Santander como una ciudad comprometida con la lectura, el conocimiento y la cultura de calidad".