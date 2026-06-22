Felisa organiza un encuentro abierto este miércoles para "leer el mar" - FELISA

SANTANDER 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Santander y de Cantabria (Felisa) ha organizado este miércoles, 24 de junio, en el Parque de San Martín, un encuentro abierto con el objetivo de "leer el mar".

En un comunicado, Felisa ha informado de que como preámbulo a la 45 edición de la feria, que comenzará este viernes, 31 clubes de lectura han participado en la construcción de un itinerario de lectura para desentrañar el mar desde la literatura y la ciencia.

Además, la Biblioteca de la Universidad de Cantabria (UC) también ha contribuido a diseñar un itinerario pensando en esas lecturas "sobre/junto/ante" el mar.

La cita "leer el mar" comenzará con una sesión de monólogos de divulgadores de la ciencia que forman parte del grupo ConcienciaT de la UC, que será la antesala a la reunión de todas las personas que quieran acercarse, a las 18.45 horas, con un libro frente a la Bahía de Santander para "leer el mar" en comunidad.

Esta 'reading party' contará con un acordeonista, ya que Gorka Hermosa cerrará la acción antes de que, a las 20.00 horas, en la Filmoteca de Cantabria, se proyecte la película 'Cien libros juntas', de Marga Melià.

La segunda cita previa programada por Felisa será pocas hora antes de abrir su 45 edición, ya que el jueves, 25 de junio, a las 21.00 horas, se celebrará el recital poético 'La Noche de la Palabra y la Luz' con cuatro poetas (Ángela Arambarri Ateca, Raúl Real, Deniss GG y Mariano Calvo Haya) y con el músico Javi Lost para que, junto a lectores y lectoras, "se velen los versos que deben ayudar a que la Plaza Porticada se convierta durante 10 días en una Plaza de la Palabra destinada al goce cultural y colectivo".